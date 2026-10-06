साबूदाना खिचड़ी

नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी कई घरों में पसंद की जाती है। हालांकि साबूदाने को पहले से भिगोने की जरूरत होती है। अगर साबूदाना पहले से अच्छी तरह से भिगा हुआ हो तो खिचड़ी काफी जल्दी तैयार हो सकती है। इसमें मूंगफली, जीरा, हरी मिर्च, सेंधा नमक और उबला आलू डालकर स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।





सुबह के नाश्ते को बनाएं आसान

सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि रात में ही कुछ तैयारी कर ली जाए। आलू उबालकर रखना, पोहा या अन्य सामग्री नापकर रखना और सब्जियों को पहले से तैयार करना सुबह का समय बचा सकता है।



अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो हर सामग्री को इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर देख लें कि वह आपके व्रत के नियमों में मान्य है या नहीं। इस तरह बिना प्याज-लहसुन के भी आपका नाश्ता स्वादिष्ट, आसान और कम समय में तैयार हो सकता है।