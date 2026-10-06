नवरात्रि ब्रेकफास्ट रेसिपी: बिना प्याज-लहसुन के सुबह क्या बनाएं? 10 मिनट में तैयार होंगी ये 5 स्वादिष्ट डिश
No Onion, No Garlic Breakfast: बिना प्याज-लहसुन के खाना बिल्कुल फीका या बोरिंग हो, यह जरूरी नहीं है। आलू, दही, बेसन, सूजी, पोहा और कुछ सामान्य मसालों की मदद से स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि इनमें से कई डिश को सुबह की व्यस्त दिनचर्या में करीब 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है।
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Quick No Onion-No Garlic Recipe: सुबह का समय वैसे ही भागदौड़ भरा होता है और अगर घर में नवरात्रि के दौरान बिना प्याज-लहसुन का खाना बनाना हो तो रोज यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि आखिर नाश्ते में क्या बनाया जाए। एक तरफ स्वाद का ध्यान रखना होता है, तो दूसरी तरफ ऐसी डिश चाहिए जो जल्दी तैयार भी हो जाए। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं, तो कुछ आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी आपकी परेशानी दूर कर सकती हैं।
बिना प्याज-लहसुन के खाना बिल्कुल फीका या बोरिंग हो, यह जरूरी नहीं है। आलू, दही, बेसन, सूजी, पोहा और कुछ सामान्य मसालों की मदद से स्वादिष्ट नाश्ता तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि इनमें से कई डिश को सुबह की व्यस्त दिनचर्या में करीब 10 मिनट में तैयार किया जा सकता है।
यहां बताई जा रही कुछ डिश सात्विक हैं तो कुछ फलाहारी। हालांकि सात्विक और फलाहारी रेसिपी में अंतर हैं। फलाहारी उपवास के दौरान खाया जा सकता है और सात्विक भोजन को व्रत में नहीं खाया जाता, क्योंकि इसमें अनाज शामिल होता है। आइए जानते हैं बिना प्याज लहसुन वाली ऐसी रेसिपी जो 10 मिनट में झटपट तैयार हो जाएंगी।
सूजी का वेज चीला
सुबह जल्दी बनने वाले नाश्ते में सूजी का चीला एक आसान विकल्प है। सूजी में दही और पानी मिलाकर घोल तैयार करें। स्वाद के लिए हरी मिर्च, धनिया और अपनी पसंद की सात्विक सामग्री डाल सकते हैं।
तवे पर थोड़ा तेल या घी लगाकर घोल फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे दही या हरी चटनी के साथ सर्व किया जा सकता है। अगर आप पहले से सूजी को भिगाकर रखते हैं तो चीला ज्यादा अच्छा बनेगा।
मसाला पोहा
पोहा ऐसा नाश्ता है जिसे बिना प्याज-लहसुन के भी बनाया जा सकता है। भीगे हुए पोहे में मूंगफली, करी पत्ता, हरी मिर्च और हल्के मसाले मिलाकर पोहा तैयार करें।
ऊपर से नींबू और हरा धनिया डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। हालांकि अगर इसे व्रत में खाना है तो पोहा की जगह व्रत में अनुमत सामग्री का इस्तेमाल करें।
बेसन चीला
बेसन चीला जल्दी बनने वाला और पेट भरने वाला नाश्ता है। बेसन में पानी मिलाकर बैटर तैयार करें और इसमें धनिया, हरी मिर्च, अदरक और पसंद के मसाले मिलाएं। गर्म तवे पर पतला चीला फैलाकर दोनों तरफ से सेंकें। इसे दही के साथ खाया जा सकता है।
दही-आलू चाट
अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए जो पकाने में ज्यादा समय न ले, तो उबले आलू और दही से झटपट चाट बनाई जा सकती है। आलू को टुकड़ों में काटकर उसमें दही, सेंधा नमक, भुना जीरा और धनिया डालें। व्रत के दौरान इसे बनाने के लिए सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक और अपनी व्रत परंपरा में अनुमत मसालों का इस्तेमाल करें।
साबूदाना खिचड़ी
नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी कई घरों में पसंद की जाती है। हालांकि साबूदाने को पहले से भिगोने की जरूरत होती है। अगर साबूदाना पहले से अच्छी तरह से भिगा हुआ हो तो खिचड़ी काफी जल्दी तैयार हो सकती है। इसमें मूंगफली, जीरा, हरी मिर्च, सेंधा नमक और उबला आलू डालकर स्वादिष्ट बनाया जा सकता है।
सुबह के नाश्ते को बनाएं आसान
सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करने का सबसे आसान तरीका है कि रात में ही कुछ तैयारी कर ली जाए। आलू उबालकर रखना, पोहा या अन्य सामग्री नापकर रखना और सब्जियों को पहले से तैयार करना सुबह का समय बचा सकता है।
अगर आप नवरात्रि व्रत रख रहे हैं, तो हर सामग्री को इस्तेमाल करने से पहले यह जरूर देख लें कि वह आपके व्रत के नियमों में मान्य है या नहीं। इस तरह बिना प्याज-लहसुन के भी आपका नाश्ता स्वादिष्ट, आसान और कम समय में तैयार हो सकता है।