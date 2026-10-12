वर्ल्ड आर्थराइटिस डे: दवा और इंजेक्शन के बिना भी पा सकते हैं गठिया में आराम, मिल गया तरीका

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, पैरों के पंजों का कोण भी गठिया की समस्या में काफी मैटर करता है।



घुटने के जोड़ के अंदरूनी हिस्से को मेडियल कंपार्टमेंट और बाहरी हिस्से को लेटरल कंपार्टमेंट कहा जाता है। सामान्य तौर पर चलते समय घुटने के अंदरूनी हिस्से पर शरीर के वजन का ज्यादा दबाव पड़ता है। यही एक वजह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस अक्सर घुटने के अंदरूनी हिस्से को अधिक प्रभावित करता है। जिन लोगों को घुटने के इसी हिस्से में गठिया होता है, उनके लिए पहले से खराब हो चुके हिस्से पर बार-बार जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ना नुकसान को और बढ़ा सकता है।



कैसे मिल सकता है आराम?



चलते समय पंजों को किस दिशा में रखा जाता है, उसमें बदलाव करके इस दबाव को कुछ हद तक दूसरी तरफ बांटा जा सकता है।



उदाहरण के लिए, पंजों को थोड़ा अंदर की ओर या बाहर की ओर मोड़कर चलने से घुटने पर लगने वाले बल की दिशा बदल सकती है। इससे प्रभावित कार्टिलेज पर पड़ने वाला दबाव कम होने की संभावना रहती है।

हालांकि पैरों का एक ही कोण हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद नहीं होता।

कुछ लोगों को पंजों को थोड़ा अंदर की ओर करके चलने से फायदा हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए पंजों को सामान्य से थोड़ा बाहर की ओर रखना बेहतर हो सकता है।



इस नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने हर व्यक्ति के लिए अलग-अलग चलने का तरीका चुना। इस व्यक्तिगत तरीके से यह बेहतर ढंग से तय किया जा सका कि किस व्यक्ति के घुटने पर दबाव किस तरह कम किया जा सकता है?



विशेषज्ञ कहते हैं, अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर इस बारे में सलाह लें। सही मार्गदर्शन और अभ्यास से घुटने के दबाव को कम किया जा सकता है जिससे लक्षणों में आराम मिल सकता है।









--------------

स्रोत:

Personalised gait retraining for medial compartment knee osteoarthritis: a randomised controlled trial



अस्वीकरण: अमर उजाला की हेल्थ एवं फिटनेस कैटेगरी में प्रकाशित सभी लेख डॉक्टर, विशेषज्ञों व अकादमिक संस्थानों से बातचीत के आधार पर तैयार किए जाते हैं। लेख में उल्लेखित तथ्यों व सूचनाओं को अमर उजाला के पेशेवर पत्रकारों द्वारा जांचा व परखा गया है। इस लेख को तैयार करते समय सभी तरह के निर्देशों का पालन किया गया है। संबंधित लेख पाठक की जानकारी व जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है। अमर उजाला लेख में प्रदत्त जानकारी व सूचना को लेकर किसी तरह का दावा नहीं करता है और न ही जिम्मेदारी लेता है। उपरोक्त लेख में उल्लेखित संबंधित बीमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।