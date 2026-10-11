एसएमए टाइप-2: बच्चों की इस दुर्लभ बीमारी के इलाज में आता है 16-18 करोड़ का खर्च, डीयू के इस पहल की चर्चा

एसएमए टाइप-2 की क्या पहचान है?



एसएमए टाइप-2 से प्रभावित बच्चों में मांसपेशियों की कमजोरी और शारीरिक रूप से कामकाज करने में परेशानी होती है। ऐसे बच्चों को बिना सहारे बैठने, करवट बदलने या हाथ-पैर हिलाने में कठिनाई हो सकती है। कई बच्चों में उंगलियों में हल्का कंपन, मांसपेशियों में कसाव की कमी और घुटनों से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं।



कुछ बच्चों में उम्र बढ़ने के साथ, जो शारीरिक गतिविधियां वह पहले कर लेते थे उनकी क्षमता भी घट जाती है। हालांकि, इस बीमारी में आमतौर पर बच्चों का दिमाग और समझने की क्षमता प्रभावित नहीं होती।



रीढ़ की हड्डी में असामान्य टेढ़ापन (स्कोलियोसिस), जोड़ों में अकड़न और शरीर की गतिविधियों में दिक्कतें आ सकती हैं।

कुछ बच्चों में सांस लेने वाली मांसपेशियां कमजोर होने से सांस लेने, खांसी के जरिए बलगम निकालने और संक्रमण से लड़ने में भी परेशानी होती है।

मांसपेशियों की कमजोरी के कारण निगलने, भोजन का सांस की नली में जाने जैसी दिक्कतें भी होती रहती है।







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स्रोत:

Spinal Muscular Atrophy



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