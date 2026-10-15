मेंटल हेल्थ: मानसिक बीमारियों का इलाज लेने में देरी करते हैं भारतीय, 71% छात्रों में देखी गई ये गंभीर समस्या

कई मानसिक परेशानियों का बोझ



रिपोर्ट के अनुसार, 94.9 प्रतिशत लोगों में एक ही समय में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दो या उससे अधिक परेशानियां होने की बात भी देखी गई। औसतन हर व्यक्ति ने करीब पांच तरह की समस्याओं का जिक्र किया। सबसे कुछ दिक्कतें बहुत आम थीं।



72.1 प्रतिशत लोगों ने एंग्जायटी की शिकायत की।इसमें किसी बात को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता, बेचैनी या लगातार आशंकित रहने की दिक्कत होती है।

67.5 प्रतिशत लोगों ने स्ट्रेस की शिकायत की। इसमें काम, पढ़ाई, रिश्तों या दूसरी परिस्थितियों के कारण मानसिक दबाव महसूस होता रहता है।

58.3 प्रतिशत लोगों ने अक्सर उदासी या मन खराब रहने की समस्या के बारे में बताया।

55.6 प्रतिशत लोगों ने रिश्तों और आपसी संबंधों में परेशानी, जबकि 54.1 प्रतिशत लोगों मूड में बार-बार बदलाव की समस्या के बारे में बताया।



खुद से मानसिक समस्याओं को सुलझाने की कोशिश



मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां होने पर करीब 55 प्रतिशत लोगों ने पहले दोस्तों या परिवार के सदस्यों से बात की थी। वहीं, 44.6 प्रतिशत लोगों ने खुद से अपनी परेशानी संभालने के तरीके अपनाए। इनमें 32.9 प्रतिशत लोग पहले भी थेरेपी यानी मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बातचीत के जरिए मदद लेने की प्रक्रिया आजमा चुके थे। वहीं, 19.4 प्रतिशत लोगों को पहले दवाएं लिखी जा चुकी थीं।



इससे पता चलता है कि कई लोग पेशेवर मदद तक पहुंचने से पहले अपने स्तर पर या अपने करीबियों की मदद से समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, लगातार परेशानी होने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी हो सकता है।









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नोट: यह लेख मेडिकल रिपोर्टस के आधार पर तैयार किया गया है।



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