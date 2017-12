{"_id":"5a393c544f1c1bbd208b787b","slug":"harendrakumar-kumar-pain","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0926\u0941\u0903\u0916 ","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

My Smile is another way,to represent my pain..Happiness is unique ray,in the season of rain..What the other people,wants this main...So.My smile is another way,to represent my pain...