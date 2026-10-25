यूपी पीईटी 2026: 1 नवंबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, जानें कहां से और कैसे करें डाउनलोड

UPSSSC PET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने 25 अक्टूबर 2026 को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करनी होगी। एडमिट कार्ड परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज है। इसमें उम्मीदवार का नाम, परीक्षा की तारीख, केंद्र का पता और रिपोर्टिंग समय जैसी अहम जानकारियां दी होती हैं। इसलिए इसे डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यान से जांच लें।

एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करें?

उम्मीदवार यूपी पीईटी एडमिट कार्ड 2026 को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

इसके अलावा आयोग के आधिकारिक एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए लिंक के जरिए भी प्रवेश पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

विज्ञापन वेबसाइट पर जाने के बाद एडमिट कार्ड से जुड़े लिंक पर क्लिक करें और मांगी गई लॉगिन जानकारी भरें।

इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।

उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र की छपी हुई प्रति अपने साथ जरूर रखें।

आधिकारिक वेबसाइट: upsssc.gov.in

परीक्षा कब और कितनी पालियों में होगी?

यूपीएसएसएससी पीईटी 2026 की परीक्षा 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 1 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा हर दिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 60 शहरों में बनाए गए 1,372 केंद्रों पर होगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड पर दी गई परीक्षा की तारीख और पाली जरूर जांच लें। सभी अभ्यर्थियों को उसी दिन और उसी पाली में परीक्षा देनी होगी, जिसका विवरण उनके प्रवेश पत्र पर दिया गया है।

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परीक्षा तारीख पहली पाली दूसरी पाली 25 अक्टूबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 30 अक्टूबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक 1 नवंबर 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

परीक्षा के दिन उम्मीदवार एडमिट कार्ड और आधार कार्ड साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र पर लिखे सभी निर्देशों को पहले ही पढ़ लें। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर तय समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। दी गई जानकारी के मुताबिक, परीक्षा शुरू होने से दो घंटे पहले केंद्र पहुंचना चाहिए। परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए रास्ते और यात्रा के समय को ध्यान में रखकर घर से निकलें।

बायोमेट्रिक जांच कैसे होगी?

परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों की पहचान की जांच के लिए बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें फोटो और आंखों की पुतली यानी आइरिस स्कैन के जरिए पहचान की जा सकती है। उम्मीदवारों को परीक्षा के सभी नियमों का पालन करना होगा और किसी भी तरह के गलत तरीके का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी और आयोग के निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अगर प्रवेश पत्र में नाम, परीक्षा केंद्र या दूसरी जानकारी में कोई गलती दिखाई देती है, तो समय रहते आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए संपर्क माध्यमों से जानकारी लें।

