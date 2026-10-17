संयुक्त राष्ट्र में नौकरी पाने का मौका: युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 17 Oct 2026 07:55 PM IST
सार
United Nations Young Professionals Programme 2026: संयुक्त राष्ट्र के युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र देशों के नागरिक इस कार्यक्रम के जरिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में शुरुआती स्तर पर करियर बनाने का अवसर पा सकते हैं। आवेदन के लिए संबंधित विषय में कम से कम तीन साल की स्नातक डिग्री जरूरी है। पहले से कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं है। चयन परीक्षा और आगे की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पूरी खबर पढ़ें।
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विस्तार
संयुक्त राष्ट्र ने युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कार्यक्रम उन योग्य उम्मीदवारों के लिए है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार का ऐसे देश का नागरिक होना जरूरी है, जो इस कार्यक्रम में शामिल है। चयन प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों को योग्य पदों पर नियुक्ति के लिए एक सूची में रखा जाएगा। इस सूची का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में उपयुक्त रिक्तियां भरने के लिए किया जाता है। हालांकि, सूची में शामिल होने का अर्थ नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है।
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नौकरी मिलने पर क्या सुविधाएं मिलेंगी?युवा पेशेवर कार्यक्रम के तहत पद पेशेवर स्तर एक और सहयोगी अधिकारी स्तर दो श्रेणियों में आते हैं। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में दो साल का निश्चित अवधि वाला अनुबंध दिया जा सकता है। दो साल की सेवा संतोषजनक रहने पर आगे स्थायी प्रकृति का अनुबंध मिलने की संभावना होती है। नियुक्ति के लिए तैयार उम्मीदवारों की सूची तीन साल तक मान्य रहती है। इस अवधि में संयुक्त राष्ट्र में उपयुक्त पद खाली होने पर सूची में शामिल उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चयन प्रक्रिया पूरी करना अपने आप में नियुक्ति की पुष्टि नहीं है।
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किन विषयों में काम करने का अवसर मिलेगा?इस कार्यक्रम में विकास और सतत विकास से जुड़े क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। इनमें आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, जनसंख्या अध्ययन, सांख्यिकी, आंकड़ा विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित अन्य विषय शामिल हैं। इन पदों से जुड़े कार्य संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, व्यापार एवं विकास से जुड़े निकायों और क्षेत्रीय आयोगों में हो सकते हैं। नियुक्ति के संभावित स्थानों में अदीस अबाबा, बैंकॉक, बेरूत, जिनेवा, नैरोबी, न्यूयॉर्क, सैंटियागो और वियना शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को किसी भी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय या क्षेत्रीय अभियान में काम करने के लिए तैयार रहना होगा।
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