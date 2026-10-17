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Hindi News ›   Jobs ›   United Nations Young Professionals Programme 2026 Applications Open, Check Eligibility and Exam Details

संयुक्त राष्ट्र में नौकरी पाने का मौका: युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें पूरी प्रक्रिया

Sat, 17 Oct 2026 07:55 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 17 Oct 2026 07:55 PM IST
सार

United Nations Young Professionals Programme 2026: संयुक्त राष्ट्र के युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पात्र देशों के नागरिक इस कार्यक्रम के जरिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में शुरुआती स्तर पर करियर बनाने का अवसर पा सकते हैं। आवेदन के लिए संबंधित विषय में कम से कम तीन साल की स्नातक डिग्री जरूरी है। पहले से कार्य अनुभव अनिवार्य नहीं है। चयन परीक्षा और आगे की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पूरी खबर पढ़ें।

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United Nations Young Professionals Programme 2026 Applications Open, Check Eligibility and Exam Details
United Nations Young Professionals Programme 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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संयुक्त राष्ट्र ने युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कार्यक्रम उन योग्य उम्मीदवारों के लिए है, जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवार का ऐसे देश का नागरिक होना जरूरी है, जो इस कार्यक्रम में शामिल है। चयन प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों को योग्य पदों पर नियुक्ति के लिए एक सूची में रखा जाएगा। इस सूची का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में उपयुक्त रिक्तियां भरने के लिए किया जाता है। हालांकि, सूची में शामिल होने का अर्थ नौकरी मिलने की गारंटी नहीं है।
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नौकरी मिलने पर क्या सुविधाएं मिलेंगी?

युवा पेशेवर कार्यक्रम के तहत पद पेशेवर स्तर एक और सहयोगी अधिकारी स्तर दो श्रेणियों में आते हैं। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआत में दो साल का निश्चित अवधि वाला अनुबंध दिया जा सकता है। दो साल की सेवा संतोषजनक रहने पर आगे स्थायी प्रकृति का अनुबंध मिलने की संभावना होती है। नियुक्ति के लिए तैयार उम्मीदवारों की सूची तीन साल तक मान्य रहती है। इस अवधि में संयुक्त राष्ट्र में उपयुक्त पद खाली होने पर सूची में शामिल उम्मीदवारों पर विचार किया जा सकता है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि चयन प्रक्रिया पूरी करना अपने आप में नियुक्ति की पुष्टि नहीं है।
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किन विषयों में काम करने का अवसर मिलेगा?

इस कार्यक्रम में विकास और सतत विकास से जुड़े क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा। इनमें आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, जनसंख्या अध्ययन, सांख्यिकी, आंकड़ा विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से संबंधित अन्य विषय शामिल हैं। इन पदों से जुड़े कार्य संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, व्यापार एवं विकास से जुड़े निकायों और क्षेत्रीय आयोगों में हो सकते हैं। नियुक्ति के संभावित स्थानों में अदीस अबाबा, बैंकॉक, बेरूत, जिनेवा, नैरोबी, न्यूयॉर्क, सैंटियागो और वियना शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को किसी भी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय या क्षेत्रीय अभियान में काम करने के लिए तैयार रहना होगा।
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शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में कम से कम स्नातक स्तर की विश्वविद्यालय डिग्री होनी चाहिए। डिग्री कम से कम तीन साल के अध्ययन के बराबर होनी चाहिए और उसका संबंध अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, आंकड़ा विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण या सतत विकास से होना चाहिए। स्नातकोत्तर या उच्च डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। स्वीकार्य विषयों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, व्यवसाय एवं प्रशासन, कंप्यूटिंग, पर्यावरण संरक्षण, मानविकी, कानून, गणित एवं सांख्यिकी और सामाजिक एवं व्यवहार विज्ञान शामिल हैं। आवेदन में अपनी डिग्री के अनुरूप विषय श्रेणी चुनना जरूरी है।

चयन परीक्षा में क्या पूछा जाएगा?

युवा पेशेवर कार्यक्रम की परीक्षा में अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, सामाजिक विषयों, पर्यावरण और सतत विकास से जुड़े सवाल शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा तकनीक, डिजिटल बदलाव और कार्यक्रम प्रबंधन में सहयोग से संबंधित विषयों का भी आकलन किया जाएगा। परीक्षा में विकास और सतत विकास क्षेत्र के अन्य विषय भी शामिल हो सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को संयुक्त राष्ट्र की आवेदन प्रणाली में अपनी डिग्री के लिए सही विषय श्रेणी चुननी होगी। यदि डिग्री का सटीक नाम सूची में उपलब्ध नहीं है, तो उससे मिलती-जुलती श्रेणी चुनकर मूल नाम और उसका अंग्रेजी या फ्रेंच अनुवाद देना होगा। गलत श्रेणी चुनने पर आवेदन निरस्त हो सकता है। पहले से कार्य अनुभव होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक ही देश से किसी परीक्षा क्षेत्र में 90 से अधिक आवेदन आने पर संबंधित अनुभव को अतिरिक्त छंटनी के आधार के रूप में देखा जा सकता है।
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