सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का मौका: कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती, 15 नवंबर तक करें आवेदन, 2.08 लाख तक होगा वेतन

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य और अनारक्षित वर्ग 1,500 रुपये एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और पूर्व सैनिक 750 रुपये

आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैंक शुल्क भी देना पड़ सकता है। भुगतान ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर यूको बैंक के पेमेंट गेटवे से करना होगा। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति सवाल 100 रुपये देने होंगे। आपत्ति सही पाए जाने पर यह शुल्क वापस किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन की हार्ड कॉपी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को भेजने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।