सुप्रीम कोर्ट में नौकरी का मौका: कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती, 15 नवंबर तक करें आवेदन, 2.08 लाख तक होगा वेतन
सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मास्टर के 20 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 25 अक्तूबर से शुरू होंगे। योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जानें पात्रता की सभी शर्तें...
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के 20 अस्थायी पदों पर भर्ती होनी है। यह राजपत्रित पद है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 15 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए।
भर्ती की अहम तारीखें क्या हैं?
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। भर्ती से जुड़ी प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
|विवरण
|तारीख
|अधिसूचना जारी होने की तारीख
|15 अक्तूबर 2026
|योग्यता और उम्र की गणना की तारीख
|1 अक्तूबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|25 अक्तूबर 2026
|आवेदन की अंतिम तारीख
|15 नवंबर 2026, रात 11:55 बजे तक
|वस्तुनिष्ठ परीक्षा की संभावित तारीख
|7 दिसंबर 2026
|उत्तर कुंजी जारी होने की संभावित तारीख
|8 दिसंबर 2026
|उत्तर कुंजी पर आपत्ति की अवधि
|8 से 9 दिसंबर 2026
कितने पद हैं और कितनी मिलेगी सैलरी?
इस भर्ती के तहत कोर्ट मास्टर (शॉर्टहैंड) के 20 अस्थायी पद भरे जाएंगे। यह सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में राजपत्रित पद है। पदों की संख्या प्रशासनिक जरूरत के अनुसार बदल सकती है। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स के लेवल-11 के तहत वेतन मिलेगा।
- वेतनमान: 67,700 से 2,08,700 रुपये
- शुरुआती मूल वेतन: 67,700 रुपये प्रतिमाह
- अन्य लाभ: सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार भत्ते भी दिए जाएंगे
आवेदन के लिए क्या योग्यता जरूरी है?
उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा तीन जरूरी शर्तें हैं:
- अंग्रेजी शॉर्टहैंड में कम से कम 120 शब्द प्रति मिनट की गति
- कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग में कम से कम 40 शब्द प्रति मिनट की गति
- सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक संस्था में संबंधित पद पर कम से कम पांच साल की नियमित सेवा
यह अनुभव निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक या वरिष्ठ आशुलिपिक के पद पर होना चाहिए। सभी योग्यताएं और अनुभव 1 अक्तूबर 2026 तक पूरे होने चाहिए।
कितनी होनी चाहिए उम्र?
1 अक्तूबर 2026 को उम्मीदवार की उम्र 30 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और पूर्व सैनिकों को नियमानुसार उम्र में छूट मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा नहीं है।
चयन कैसे होगा?
भर्ती प्रक्रिया में चार चरण होंगे:
- लिखित परीक्षा: 100 सवाल, 90 मिनट और 100 अंक। इसमें अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, संविधान में न्यायपालिका से जुड़े प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट के नियम और कंप्यूटर का ज्ञान पूछा जाएगा। पास होने के लिए 50 अंक जरूरी हैं।
- शॉर्टहैंड टेस्ट: अंग्रेजी में 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट का डिक्टेशन होगा। इसे कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे।
- टाइपिंग टेस्ट: अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का टेस्ट होगा।
- इंटरव्यू: इसके लिए 30 अंक निर्धारित हैं।
परीक्षा कहां होगी?
- वस्तुनिष्ठ परीक्षा देशभर के 69 निर्धारित शहरों में आयोजित की जाएगी। इनमें दिल्ली-एनसीआर, पटना, लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल और चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल हैं।
- शॉर्टहैंड और टाइपिंग टेस्ट दिल्ली-एनसीआर में होंगे।
- इंटरव्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जो प्रत्यक्ष या ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है।
- सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों में कार्यरत उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) देना होगा।
- प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।
- किसी भी चरण में शामिल होने के लिए यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?
|श्रेणी
|आवेदन शुल्क
|सामान्य और अनारक्षित वर्ग
|1,500 रुपये
|एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) और पूर्व सैनिक
|750 रुपये
आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बैंक शुल्क भी देना पड़ सकता है। भुगतान ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर यूको बैंक के पेमेंट गेटवे से करना होगा। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रति सवाल 100 रुपये देने होंगे। आपत्ति सही पाए जाने पर यह शुल्क वापस किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आवेदन की हार्ड कॉपी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को भेजने की जरूरत नहीं है। उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- रजिस्ट्रेशन करें: सक्रिय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से पंजीकरण करें।
- फॉर्म भरें: व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पांच साल के अनुभव, श्रेणी और परीक्षा केंद्र की पसंद दर्ज करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: हाल की पासपोर्ट आकार की फोटो, हस्ताक्षर, दसवीं और बारहवीं के प्रमाणपत्र, स्नातक की डिग्री, जाति प्रमाणपत्र और अनुभव प्रमाणपत्र अपलोड करें।
- शुल्क जमा करें: अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन भुगतान करें।
- घोषणाएं स्वीकार करें: आवेदन में मांगी गई सहमति और शर्तें स्वीकार करें। इनमें जरूरत पड़ने पर असामान्य समय और छुट्टियों में काम करने की सहमति भी शामिल है।
- फॉर्म जमा करें: सभी जानकारी जांचकर आवेदन सबमिट करें और अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंट निकाल लें।