बैंक में नौकरी: एसबीआई में विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती, एआई से जुड़े पदों पर भी मौका; जानें पात्रता

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने विशेषज्ञ संवर्ग अधिकारी के पदों पर निश्चित अवधि के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण, डेटा अभियांत्रिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन और तकनीकी संरचना जैसे क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों को नियुक्त करना है।

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किन पदों के लिए कितनी उम्र और कौन-सी डिग्री जरूरी है?

इस भर्ती में महाप्रबंधक एवं मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी, उप महाप्रबंधक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े विशेष तकनीकी पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 नवंबर 2026 है।

एसबीआई ने अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा पद की शर्तें समझ लेनी चाहिए।

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जोखिम एवं परिचालन विश्लेषण

कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियमन एवं अनुपालन

डेटा अभियांत्रिकी, मॉडल अनुप्रयोग विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालन

इस पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 40 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तहत कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार जैसे विषयों में बीई, बीटेक या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा, निर्धारित शर्तों के अनुसार सांख्यिकी या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी, सांख्यिकी में एमए, एम.स्टैट या एमसीए की डिग्री वाले उम्मीदवार भी पात्र हैं।इस श्रेणी में तीन विशेष पदों पर भर्ती की जा रही है।

इन पदों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 35 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के रूप में संबंधित तकनीकी विषयों में बीई, बीटेक या एमटेक की डिग्री मांगी गई है। निर्धारित शर्तों के अनुसार सांख्यिकी या कंप्यूटर विज्ञान में एमएससी, सांख्यिकी में एमए, एम.स्टैट या एमसीए की डिग्री वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।



3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान वास्तुकार

इस पद के लिए उम्मीदवार की उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने वाले के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, व्यवसाय प्रशासन, प्रबंधन या संबंधित विषय में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।



4. उद्यम कृत्रिम बुद्धिमत्ता वास्तुकार

इस पद के लिए भी आयु सीमा 30 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवार के पास कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या समकक्ष विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए।

एसबीआई भर्ती में चयन कैसे होगा?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन केवल शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होगा। चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं।

छंटाई: आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से निर्धारित मानदंडों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को चुना जाएगा।

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से निर्धारित मानदंडों के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को चुना जाएगा। साक्षात्कार: साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा।

साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा। वेतन पैकेज पर बातचीत: चयन प्रक्रिया में कंपनी की कुल लागत यानी सीटीसी पर बातचीत भी शामिल होगी।

अंतिम चयन सूची साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके अलावा, विस्तृत भर्ती अधिसूचना में बताए गए शुरुआती चार पदों के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 10 मिनट की प्रस्तुति भी देनी होगी। इसमें उन्हें अपने संबंधित कार्यक्षेत्र, परियोजनाओं और पेशेवर उपलब्धियों की जानकारी देनी होगी। इसलिए उम्मीदवारों को अपने अनुभव, तकनीकी जानकारी और पिछली परियोजनाओं में किए गए काम को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की तैयारी करनी चाहिए।

एसबीआई एससीओ भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और पात्र उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।