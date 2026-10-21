उत्तर पश्चिम रेलवे: 2008 अप्रेंटिस पदों वाली भर्ती का नोटिस रद्द, संशोधित अधिसूचना जारी, आवेदन की नई तिथि जारी

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर ने अप्रेंटिस भर्ती 2026-27 के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है। इससे पहले 1 अक्तूबर 2026 को भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब 21 अक्तूबर 2026 को जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जा रही है। इस भर्ती के तहत कुल 2,008 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।

भर्ती से जुड़ी प्रमुख तारीखें

संशोधित अधिसूचना जारी होने की तारीख: 21 अक्तूबर 2026

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 23 अक्तूबर 2026

आवेदन करने की अंतिम तारीख: 22 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे तक

सहायता केंद्र की सुविधा: 23 अक्तूबर से, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक (रविवार और अवकाश के दिनों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी) विज्ञापन

किन रेलवे मंडलों और इकाइयों में कितने पद हैं?

उत्तर पश्चिम रेलवे की इस भर्ती में आठ मंडलों और कार्यशालाओं में कुल 2,008 पद भरे जाने हैं। सबसे अधिक 549 पद जयपुर मंडल में हैं। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

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मंडल या इकाई पद अजमेर मंडल 402 बीकानेर मंडल 423 जयपुर मंडल 549 जोधपुर मंडल 445 बीटीसी कैरेज, अजमेर 101 बीटीसी लोको, अजमेर 69 कैरेज कार्यशाला, बीकानेर 33 कैरेज कार्यशाला, जोधपुर 67 कुल 2,008

किन ट्रेड में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा?

इस भर्ती में विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी ट्रेड के लिए पद शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से ये ट्रेड शामिल हैं:

इलेक्ट्रीशियन

वेल्डर

फिटर

बढ़ई

डीजल मैकेनिक

इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक

कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक

पेंटर

प्लंबर

राजमिस्त्री

टर्नर और मशीनिस्ट

प्रशीतन एवं वातानुकूलन

फोर्जर एवं हीट ट्रीटर

पाइप फिटर

हिंदी और अंग्रेजी आशुलिपिक

रासायनिक प्रयोगशाला सहायक

ड्राफ्ट्समैन

दंत प्रयोगशाला तकनीशियन

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का दसवीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी) होना चाहिए। प्रमुख शैक्षणिक शर्तें इस प्रकार हैं:

उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं या समकक्ष परीक्षा पास की हो।

दसवीं में कुल मिलाकर कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) से जारी राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र होना चाहिए।

आयु सीमा कितनी है और किन वर्गों को छूट मिलेगी?

अभ्यर्थी की आयु 22 नवंबर 2026 तक कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

श्रेणी अधिकतम आयु में छूट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 5 वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) 3 वर्ष दिव्यांग अभ्यर्थी 10 वर्ष भूतपूर्व सैनिक नियमानुसार, अधिकतम 10 वर्ष तक अतिरिक्त छूट

चयन कैसे होगा? क्या लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी?

इस भर्ती में चयन के लिए न तो लिखित परीक्षा होगी और न ही साक्षात्कार। उम्मीदवारों का चयन दसवीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के औसत के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची से किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की जाएंगी और मेडिकल परीक्षण भी होगा। मेरिट अंक निकालने का तरीका इस प्रकार है:



मेरिट अंक = (दसवीं के प्रतिशत अंक + आईटीआई के प्रतिशत अंक) ÷ 2



उदाहरण के लिए, यदि किसी उम्मीदवार के दसवीं में 70 प्रतिशत और आईटीआई में 80 प्रतिशत अंक हैं, तो दोनों का औसत 75 प्रतिशत होगा। यदि दो उम्मीदवारों के औसत अंक समान होते हैं, तो अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। यदि दोनों की जन्मतिथि भी समान है, तो दसवीं की परीक्षा पहले पास करने वाले उम्मीदवार को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा।

चिकित्सा जांच में किन मानकों को पूरा करना होगा?

चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 137 सेंटीमीटर, न्यूनतम वजन 25.4 किलोग्राम और छाती के फैलाव का न्यूनतम मान 3.8 सेंटीमीटर होना चाहिए।

आवेदन शुल्क कितना है और भुगतान कैसे करना होगा?

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपये देने होंगे। कुछ श्रेणियों को शुल्क से छूट दी गई है।

उम्मीदवार की श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष 100 रुपये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग और महिला उम्मीदवार कोई शुल्क नहीं



शुल्क का भुगतान आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध भुगतान सुविधा के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से करना होगा। बैंक की ओर से लगाए जाने वाले अतिरिक्त लेनदेन शुल्क का भुगतान उम्मीदवार को करना होगा।



RRC NWR Apprentice Revised Notice - PDF



रेलवे अप्रेंटिस भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।