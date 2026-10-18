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Hindi News ›   Jobs ›   RRB Paramedical Recruitment 2026 Tentative CBT Exam Dates Announced for November 23 and 25

रेलवे पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित! 23 और 25 नवंबर को होगा एग्जाम, जानें कब आएगी सिटी स्लिप

Sun, 18 Oct 2026 12:03 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sun, 18 Oct 2026 12:03 PM IST
सार

रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल भर्ती 2026 की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का संभावित कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 23 और 25 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा शहर और तारीख की जानकारी परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले देख सकेंगे, जबकि प्रवेश पत्र करीब चार दिन पहले उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों को आधार सत्यापन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और परीक्षा संबंधी जरूरी निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए।
 

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RRB Paramedical Recruitment 2026 Tentative CBT Exam Dates Announced for November 23 and 25
आरआरबी पैरामेडिकल भर्ती 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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रेलवे भर्ती बोर्ड ने पैरामेडिकल पदों पर भर्ती परीक्षा की संभावित तारीखें जारी कर दी हैं। बोर्ड के 18 अक्तूबर 2026 के नोटिस के मुताबिक, सीईएन 05/2026 के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा 23 और 25 नवंबर 2026 को होगी। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपनी तैयारी जारी रखें और रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। परीक्षा की ये तारीखें संभावित हैं। इनमें बदलाव होने या नए निर्देश जारी होने पर बोर्ड की वेबसाइट पर जानकारी दी जाएगी।
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रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार, परीक्षा शहर और परीक्षा की तारीख देखने का लिंक परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले सक्रिय किया जाएगा। यह लिंक सभी संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों और भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के केंद्रीय पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके माध्यम से उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी इसी लिंक के जरिए यात्रा प्राधिकरण भी डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते परीक्षा शहर की जानकारी देखें, ताकि यात्रा की योजना बनाने में परेशानी न हो।
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प्रवेश पत्र कब डाउनलोड कर सकेंगे?

पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा का ई-कॉल लेटर यानी प्रवेश पत्र परीक्षा शहर और तारीख की सूचना में बताई गई परीक्षा तिथि से लगभग चार दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों को इसे संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र और परीक्षा के दिन से जुड़े जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को इसे डाउनलोड करने के बाद नाम, परीक्षा तिथि और अन्य विवरण ध्यान से जांचने चाहिए। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल परीक्षा शहर सूचना पर्ची पर्याप्त नहीं होगी। उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा।
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 आधार सत्यापन क्यों जरूरी है?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उम्मीदवारों का आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड या ई-सत्यापित आधार का प्रिंटआउट साथ लाना होगा। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आधार सत्यापन नहीं कराया है, वे www.rrbapply.gov.in पर अपने खाते में प्रवेश करके यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले आधार की स्थिति भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की प्रणाली में अनलॉक रखें। इससे परीक्षा के दिन पहचान सत्यापन के दौरान होने वाली परेशानी से बचने में मदद मिलेगी।

परीक्षा से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, नवीनतम फोटो, पता और पिता का नाम सही दर्ज हो। जन्मतिथि कक्षा 10वीं के प्रमाणपत्र के अनुसार होनी चाहिए। यदि 15 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट नहीं कराई गई है, तो उसे अपडेट करा लेना चाहिए। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी जानकारी केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों से प्राप्त करनी चाहिए। बोर्ड ने दलालों और नौकरी दिलाने के झूठे वादे करने वालों से सावधान रहने की सलाह दी है। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा और उम्मीदवारों की योग्यता पर आधारित होगी।
 
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