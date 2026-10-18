रेलवे जेई परीक्षा की सिटी स्लिप जारी: जानें किस शहर में होगी परीक्षा, कब आएगा प्रवेश पत्र, कैसे करें डाउनलोड?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2026 के पहले चरण यानी सीबीटी-1 की परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 27 अक्तूबर 2026 को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए यह पर्ची 17 अक्तूबर को जारी की गई थी। इस भर्ती के जरिए कुल 4,029 पदों को भरा जाना है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि की मदद से परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। ध्यान दें कि 28 अक्तूबर को परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए शहर सूचना पर्ची अलग से उपलब्ध कराई जानी है।

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प्रवेश पत्र कब जारी होगा?

आरआरबी जूनियर इंजीनियर सीबीटी-1 परीक्षा 27 और 28 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जानी है। परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर तीन पालियों में होगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब चार लाख उम्मीदवारों के इसमें शामिल होने की संभावना है और परीक्षा केंद्रों की संख्या 200 से अधिक बताई गई है। शहर सूचना पर्ची से अभ्यर्थियों को यह पता चलेगा कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी और किस तारीख तथा पाली में उन्हें शामिल होना है। उम्मीदवारों को यात्रा और ठहरने की योजना पहले से बना लेनी चाहिए। परीक्षा केंद्र का पूरा पता प्रवेश पत्र में दिया जाएगा।

परीक्षा शहर सूचना पर्ची और प्रवेश पत्र अलग-अलग दस्तावेज हैं। शहर सूचना पर्ची केवल परीक्षा शहर, तारीख और पाली की जानकारी देती है। इसके आधार पर उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आरआरबी जेई सीबीटी-1 का प्रवेश पत्र 23 अक्तूबर 2026 से जारी होने की संभावना है। उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने का समय, जरूरी पहचान पत्र और अन्य निर्देश प्रवेश पत्र में जांचना न भूलें।

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परीक्षा शहर की पर्ची कैसे डाउनलोड करें?

परीक्षा शहर सूचना पर्ची डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rrbcdg.gov.in या संबंधित उम्मीदवार प्रवेश पोर्टल rrb.digialm.com पर जाएं। वहां आरआरबी जेई सीबीटी-1 परीक्षा शहर सूचना पर्ची 2026 का लिंक तलाशें। इसके बाद पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करें। यदि स्क्रीन पर सुरक्षा कोड दिखाई दे, तो उसे भरकर आगे बढ़ें। लॉगिन करने के बाद परीक्षा शहर और पाली से जुड़ी जानकारी जांचें। पर्ची डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। यदि जानकारी में कोई गड़बड़ी दिखे, तो संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक सूचना और सहायता निर्देश देखें।

परीक्षा का समय और प्रारूप क्या है?

आरआरबी जेई सीबीटी-1 परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी और इसमें कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित से 30, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति से 25, सामान्य जागरूकता से 15 और सामान्य विज्ञान से 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, यानी परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। उपलब्ध समय-सारणी के अनुसार, पहली पाली में रिपोर्टिंग सुबह 7:30 बजे, प्रवेश द्वार बंद होने का समय 8:30 बजे और परीक्षा शुरू होने का समय सुबह 9 बजे है। दूसरी और तीसरी पाली का समय अपनी शहर पर्ची और प्रवेश पत्र से जरूर जांचें।