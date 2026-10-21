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Hindi News ›   Jobs ›   RBI Pharmacist Recruitment 2026: Apply for 22 Posts, Earn ₹600 Per Hour

आरबीआई फार्मासिस्ट: फॉर्मेसी में डिग्री या डिप्लोमा है? इस नौकरी का फॉर्म भरें, घंटे के हिसाब से मिलेंगे पैसे

Wed, 21 Oct 2026 08:09 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 21 Oct 2026 08:09 PM IST
सार

फार्मेसी की पढ़ाई कर चुके उम्मीदवारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी का अवसर है। मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में फार्मासिस्ट के 22 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती चल रही है। चयनित उम्मीदवारों को प्रति घंटे 600 रुपये मिलेंगे। आवेदन डाक से भेजने की अंतिम तारीख 3 नवंबर 2026 है। भर्ती की पूरी जानकारी पढ़ें...
 

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RBI Pharmacist Recruitment 2026: Apply for 22 Posts, Earn ₹600 Per Hour
RBI Pharmacist Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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अगर आपके पास डीफॉर्म डिप्लोमा या बीफॉर्मा की डिग्री है और नौकरी की तलाश में हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के तहत आने वाली विभिन्न औषधालयों में फार्मासिस्ट के 22 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती संविदा के आधार पर होगी। फार्मेसी की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अवसर है। इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन डाक के माध्यम से भेजना होगा।

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भर्ती की मुख्य जानकारी

  • संस्था: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)
  • कार्यालय: मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
  • पद का नाम: फार्मासिस्ट
  • कुल पद: 22
  • नौकरी का प्रकार: संविदा आधारित
  • पारिश्रमिक: 600 रुपये प्रति घंटा
  • चयन प्रक्रिया: साक्षात्कार
  • आवेदन का तरीका: डाक के माध्यम से
  • अंतिम तारीख: 3 नवंबर 2026
  • आधिकारिक वेबसाइट: rbi.org.in

आरबीआई फार्मासिस्ट भर्ती में किस वर्ग के लिए कितने पद हैं?

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के तहत फार्मासिस्ट के कुल 22 पदों का वर्गवार विवरण दिया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सबसे अधिक 13 पद हैं।

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वर्ग के अनुसार रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार है:

 

श्रेणी पदों की संख्या
सामान्य वर्ग 13
अन्य पिछड़ा वर्ग 5
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 2
अनुसूचित जाति 1
अनुसूचित जनजाति 1
कुल पद 22

फार्मासिस्ट पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फार्मेसी की निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, फार्मेसी में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ फार्मेसी की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

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आरबीआई फार्मासिस्ट को कितनी मिलेगी सैलरी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को 600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। यह एक निश्चित मासिक वेतन वाली नौकरी नहीं है। उम्मीदवार की कुल मासिक कमाई काम के घंटों, सौंपे गए कार्य और संविदा की शर्तों पर निर्भर करेगी।

आरबीआई फार्मासिस्ट भर्ती में चयन कैसे होगा?

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फार्मासिस्ट के पदों पर उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन की जांच, शैक्षणिक योग्यता के सत्यापन और साक्षात्कार से संबंधित विस्तृत नियमों के लिए आधिकारिक अधिसूचना पढ़नी चाहिए। चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी शर्तों की पुष्टि करने के बाद ही आवेदन करना उचित होगा।

आरबीआई फार्मासिस्ट भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन रखी गई है। उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर डाक के माध्यम से संबंधित कार्यालय तक भेजना होगा।
आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

  1. भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।
  2. फार्मासिस्ट भर्ती से संबंधित अधिसूचना खोजें।
  3. अधिसूचना में दी गई शैक्षणिक योग्यता, आवेदन के नियम और निर्धारित प्रारूप को ध्यान से पढ़ें।
  4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरें।
  5. निर्देशों के अनुसार जरूरी दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न करें।
  6. भरे हुए आवेदन को अधिसूचना में दिए गए डाक पते पर भेज दें।
  7. सुनिश्चित करें कि आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित कार्यालय तक पहुंच जाए।

 

आरबीआई फार्मासिस्ट भर्ती का आवेदन किस पते पर भेजें?

आवेदन इस डाक पते पर भेजना है:
क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भर्ती अनुभाग
भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय
शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई

आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक अधिसूचना से पूरे डाक पते की पुष्टि कर लें। लिफाफे पर लिखे जाने वाले विवरण, जरूरी दस्तावेजों और आवेदन शुल्क से संबंधित निर्देशों को भी ध्यान से चेक करें।

 

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