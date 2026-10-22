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Hindi News ›   Jobs ›   PSSSB Group D Admit Card 2026 Released for 2,007 Posts, Exam on October 25

पीएसएसएसबी ग्रुप डी भर्ती: 2007 पदों के लिए 25 अक्तूबर को परीक्षा, जारी हुआ प्रवेश पत्र, ऐसे करें डाउनलोड

Thu, 22 Oct 2026 04:25 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 22 Oct 2026 04:25 PM IST
सार

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 22 अक्तूबर को जारी कर दिया है। परीक्षा 25 अक्तूबर 2026 को होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।
 

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PSSSB Group D Admit Card 2026 Released for 2,007 Posts, Exam on October 25
Admit Card (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स (Adobe Stock)

विस्तार
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पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (PSSSB) ने ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार 22 अक्तूबर से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप डी के कुल 2,007 पदों को भरा जाना है।

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लिखित परीक्षा 25 अक्तूबर 2026 को आयोजित होगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन जारी किए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र की प्रिंटेड कॉपी के साथ एक वैध पहचान पत्र भी ले जाना होगा।

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पीएसएसएसबी ग्रुप डी भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
भर्ती बोर्ड पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड
पद का नाम ग्रुप डी
कुल पद 2,007
आवेदन प्रक्रिया की अवधि 25 अगस्त से 14 सितंबर 2026
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 22 अक्तूबर 2026
लिखित परीक्षा की तारीख 25 अक्तूबर 2026
एडमिट कार्ड का माध्यम ऑनलाइन
लॉगिन विवरण रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in

 

पीएसएसएसबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर ग्रुप डी एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक खोजें।
  3. लिंक पर क्लिक करके लॉगिन पेज खोलें।
  4. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज करें।
  5. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
  6. स्क्रीन पर दिखाई देने वाला एडमिट कार्ड खोलें और पीडीएफ डाउनलोड करें।
  7. प्रवेश पत्र पर दर्ज सभी जानकारियों की जांच करें और उसका प्रिंटआउट निकाल लें।

एडमिट कार्ड में इन जानकारियों को जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दी गई जानकारी ध्यान से देखनी चाहिए। इनमें शामिल हैं:

  • उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर
  • आवेदन संख्या और श्रेणी
  • जन्मतिथि
  • फोटो और हस्ताक्षर
  • परीक्षा की तारीख और रिपोर्टिंग का समय
  • परीक्षा की शिफ्ट
  • परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता
  • परीक्षा शहर
  • परीक्षा से जुड़े जरूरी निर्देश

यदि प्रवेश पत्र में किसी तरह की गलती या विसंगति दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को इसे ठीक करवाने के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड से आधिकारिक माध्यम से संपर्क करना चाहिए।

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परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध पहचान पत्र साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र पर दिए गए रिपोर्टिंग समय और परीक्षा केंद्र के पते को पहले ही चेक कर लें, ताकि परीक्षा के दिन परेशानी न हो।



परीक्षा से जुड़े निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और केंद्र पर पहुंचने की योजना पहले से बना लें। किसी भी नए अपडेट के लिए पीएसएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

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