फैशन की पढ़ाई करने का मौका: निफ्ट प्रवेश परीक्षा 2027 के आवेदन शुरू, जानें फीस और परीक्षा की तारीख

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिले के लिए निफ्ट प्रवेश परीक्षा 2027 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार स्नातक, स्नातकोत्तर, निफ्ट पार्श्व प्रवेश, कारीगर और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/niftee पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। नियमित आवेदन की अंतिम तारीख 16 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पाठ्यक्रम की पात्रता शर्तें ध्यान से जांचनी चाहिए, ताकि फॉर्म भरते समय कोई गलती न हो।

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निफ्ट प्रवेश परीक्षा कब और कैसे होगी?

जो उम्मीदवार नियमित समयसीमा में आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 5,000 रुपये विलंब शुल्क के साथ 21 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी उम्मीदवारों को फॉर्म में दर्ज विवरण सुधारने का अवसर भी देगी। इसके लिए सुधार विंडो 22 नवंबर से 25 नवंबर 2026 तक खुली रहेगी। अभ्यर्थियों को नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी और अन्य विवरण सावधानी से भरने चाहिए। आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारियों की दोबारा जांच करना बेहतर होगा। सुधार विंडो के दौरान किन जानकारियों में बदलाव की अनुमति होगी, इसकी पुष्टि आधिकारिक सूचना से करें।

निफ्ट प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित और कागज पर लिखित परीक्षा, दोनों माध्यमों में हो सकती है। परीक्षा देशभर के 100 शहरों में आयोजित करने की योजना है। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा, जहां लागू हो। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपने पाठ्यक्रम के अनुसार परीक्षा प्रारूप और निर्देशों की जानकारी लेनी चाहिए। परीक्षा शहर की अग्रिम सूचना 21 दिसंबर 2026 को जारी होने की संभावना है, जबकि प्रवेश पत्र 4 जनवरी 2027 को उपलब्ध कराया जाएगा। परीक्षा से जुड़ी किसी भी नई सूचना के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

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आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

निफ्ट प्रवेश परीक्षा 2027 के लिए आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी और चुने गए कार्यक्रमों की संख्या पर निर्भर करेगा। सामान्य, सामान्य-ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवारों को एक कार्यक्रम के लिए 2,000 रुपये देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए शुल्क 500 रुपये है। दो कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने पर सामान्य, सामान्य-ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग की गैर-क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवारों का शुल्क 3,000 रुपये होगा। इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उम्मीदवारों को दो कार्यक्रमों के लिए 750 रुपये देने होंगे।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?