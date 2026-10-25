मध्य प्रदेश: सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हॉल टिकट जारी, 28 अक्तूबर को परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

मध्य प्रदेश में सब-इंस्पेक्टर (एसआई) और सूबेदार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने भर्ती परीक्षा 2026 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को अपनी पंजीकरण संबंधी जानकारी दर्ज करनी होगी। परीक्षा में शामिल होने से पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उस पर लिखी सभी जानकारियों को ध्यान से जांचना जरूरी है।

परीक्षा किस तारीख को होगी?

एमपीईएसबी की ओर से सूबेदार और सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 28 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 को शुरू हुई थी और आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2026 थी। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए 28 सितंबर 2026 तक का समय दिया गया था। अब प्रवेश पत्र जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र और जरूरी निर्देशों पर भी ध्यान देना चाहिए। परीक्षा वाले दिन समय से केंद्र पर पहुंचना जरूरी है।

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एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

2. वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एमपी एसआई प्रवेश पत्र 2026 डाउनलोड करने वाला लिंक खोजें।

3. संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

4. मांगी गई पंजीकरण संबंधी जानकारी दर्ज करें।

5. प्रवेश पत्र स्क्रीन पर खुलने के बाद उसमें दी गई जानकारियां जांचें।

6. डाउनलोड के विकल्प पर क्लिक करके प्रवेश पत्र अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित कर लें।

7. जरूरत के लिए प्रवेश पत्र का प्रिंट निकाल लें।

अगर वेबसाइट पर प्रवेश पत्र खुलने में परेशानी हो, तो कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें।

एडमिट कार्ड पर क्या जानकारी होगी?

प्रवेश पत्र पर उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, पंजीकरण संख्या, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम और उसका पता दर्ज होगा। इसके अलावा उम्मीदवार की तस्वीर और हस्ताक्षर भी दिए जाएंगे। प्रवेश पत्र मिलने के बाद सभी जानकारियों का मिलान अपने आवेदन पत्र और पहचान पत्र से कर लें। अगर नाम, तस्वीर या दूसरी जरूरी जानकारी में कोई गलती दिखाई देती है, तो परीक्षा बोर्ड के आधिकारिक माध्यम से संपर्क करें। प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें और परीक्षा वाले दिन इसे अपने साथ ले जाना न भूलें।

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परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र साथ लेकर जाना जरूरी है। इसके बिना परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। प्रवेश पत्र के साथ एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र भी रखें। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यदि प्रवेश पत्र या परीक्षा के निर्देशों में हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीर लाने को कहा गया है, तो उसे भी साथ रखें। परीक्षा केंद्र जाने से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लें, ताकि आखिरी समय में कोई परेशानी न हो।