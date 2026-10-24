इसरो: असिस्टेंट और क्लर्क समेत 244 पदों की भर्ती का परिणाम जारी, अगला चरण कब? ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 24 Oct 2026 07:49 PM IST
सार
ISRO ICSB Result Out 2026: इसरो आईसीएसबी भर्ती 2026 का परीक्षा परिणाम को जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर समेत 244 पदों के लिए परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 21 सितंबर को हुई थी। चयनित उम्मीदवारों के लिए अगला चरण कौशल परीक्षा है, जो 1 नवंबर 2026 को आयोजित होगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जरूरी निर्देश जरूर देखें।
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विस्तार
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम खबर है। आईसीएसबी भर्ती के तहत असिस्टेंट और दूसरे पदों पर हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, रिजल्ट 24 अक्टूबर 2026 को घोषित हुआ। जिन उम्मीदवारों ने 21 सितंबर 2026 को आयोजित परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अपना परिणाम देख सकते हैं। इस भर्ती में असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर जैसे पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक सूचना ध्यान से पढ़नी चाहिए।
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कितने पदों पर होनी है भर्ती?इस भर्ती अभियान के तहत कुल 244 पदों को भरा जाना है। इनमें असिस्टेंट के 113 पद और अपर डिवीजन क्लर्क के 22 पद शामिल हैं। इसके अलावा स्वायत्त संस्थानों में असिस्टेंट के 17 पद रखे गए हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के 81 पद और स्टेनोग्राफर के 10 पद हैं। स्वायत्त संस्थानों में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का एक पद भी शामिल है। इस तरह सभी पदों को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 244 होती है। उम्मीदवार अपने पद के अनुसार परिणाम और अगले चरण से जुड़ी जानकारी देखें, ताकि जरूरी तारीख या निर्देश छूट न जाएं।
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|पद का नाम
|रिक्तियां
|असिस्टेंट
|113
|अपर डिवीजन क्लर्क
|22
|स्वायत्त संस्थानों में असिस्टेंट
|17
|जूनियर पर्सनल असिस्टेंट
|81
|स्टेनोग्राफर
|10
|स्वायत्त संस्थानों में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट
|1
|कुल पद
|244
अगला टेस्ट कब होगा?कंप्यूटर आधारित परीक्षा 21 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। इसके बाद 25 सितंबर को उत्तर कुंजी जारी की गई। अब परिणाम घोषित होने के बाद चयन प्रक्रिया का अगला चरण कौशल परीक्षा है। दी गई जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा 1 नवंबर 2026 को निर्धारित है। जिन उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है, उन्हें परीक्षा से जुड़ी तारीख, समय, जरूरी दस्तावेज और दूसरे निर्देश आधिकारिक सूचना में देखने चाहिए। कौशल परीक्षा की तैयारी करते समय अपने पद के अनुसार लागू नियमों को समझना भी जरूरी है। किसी बदलाव की स्थिति में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नई सूचना को ही मानें।
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इसरो का रिजल्ट कैसे देखें?
- उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान तरीकों से अपना परिणाम देख सकते हैं।
- इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट पर भर्ती या करियर वाला हिस्सा खोलें।
- आईसीएसबी असिस्टेंट और अन्य पदों के परिणाम से जुड़ा लिंक खोजें।
- संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- अगर परिणाम पीडीएफ फाइल में है, तो उसमें अपना रोल नंबर या नाम खोजें।
- परिणाम को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें।
- रिजल्ट देखते समय रोल नंबर और दूसरी जानकारी ध्यान से जांचें। यदि वेबसाइट पर परिणाम के साथ अलग से चयन सूची या कौशल परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें भी पढ़ लें।