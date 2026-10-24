इसरो: असिस्टेंट और क्लर्क समेत 244 पदों की भर्ती का परिणाम जारी, अगला चरण कब? ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

कितने पदों पर होनी है भर्ती?

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पद का नाम रिक्तियां असिस्टेंट 113 अपर डिवीजन क्लर्क 22 स्वायत्त संस्थानों में असिस्टेंट 17 जूनियर पर्सनल असिस्टेंट 81 स्टेनोग्राफर 10 स्वायत्त संस्थानों में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट 1 कुल पद 244

अगला टेस्ट कब होगा?

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इसरो का रिजल्ट कैसे देखें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान तरीकों से अपना परिणाम देख सकते हैं। इसरो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट पर भर्ती या करियर वाला हिस्सा खोलें। आईसीएसबी असिस्टेंट और अन्य पदों के परिणाम से जुड़ा लिंक खोजें। संबंधित लिंक पर क्लिक करें। अगर परिणाम पीडीएफ फाइल में है, तो उसमें अपना रोल नंबर या नाम खोजें। परिणाम को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें। रिजल्ट देखते समय रोल नंबर और दूसरी जानकारी ध्यान से जांचें। यदि वेबसाइट पर परिणाम के साथ अलग से चयन सूची या कौशल परीक्षा के निर्देश दिए गए हैं, तो उन्हें भी पढ़ लें।

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 244 पदों को भरा जाना है। इनमें असिस्टेंट के 113 पद और अपर डिवीजन क्लर्क के 22 पद शामिल हैं। इसके अलावा स्वायत्त संस्थानों में असिस्टेंट के 17 पद रखे गए हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के 81 पद और स्टेनोग्राफर के 10 पद हैं। स्वायत्त संस्थानों में जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का एक पद भी शामिल है। इस तरह सभी पदों को मिलाकर कुल रिक्तियों की संख्या 244 होती है। उम्मीदवार अपने पद के अनुसार परिणाम और अगले चरण से जुड़ी जानकारी देखें, ताकि जरूरी तारीख या निर्देश छूट न जाएं।कंप्यूटर आधारित परीक्षा 21 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। इसके बाद 25 सितंबर को उत्तर कुंजी जारी की गई। अब परिणाम घोषित होने के बाद चयन प्रक्रिया का अगला चरण कौशल परीक्षा है। दी गई जानकारी के अनुसार, यह परीक्षा 1 नवंबर 2026 को निर्धारित है। जिन उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए चुना गया है, उन्हें परीक्षा से जुड़ी तारीख, समय, जरूरी दस्तावेज और दूसरे निर्देश आधिकारिक सूचना में देखने चाहिए। कौशल परीक्षा की तैयारी करते समय अपने पद के अनुसार लागू नियमों को समझना भी जरूरी है। किसी बदलाव की स्थिति में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नई सूचना को ही मानें।