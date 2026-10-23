26 अक्तूबर को इग्नू की प्लेसमेंट ड्राइव: ग्रेजुएट युवाओं के लिए नौकरी का मौका, फील्ड क्रेडिट ऑफिसर की भर्ती

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) का क्षेत्रीय केंद्र, वाराणसी, 26 अक्टूबर 2026 को कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित करने जा रहा है। यह भर्ती अभियान अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (AFPL) और विश्वविद्यालय के कैंपस प्लेसमेंट सेल (CPC) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। प्लेसमेंट ड्राइव दोपहर 12:30 बजे से वाराणसी स्थित माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल में आयोजित होगी।

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IGNOU Placement Drive 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी संस्थान इग्नू, क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी भर्ती करने वाली कंपनी अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पद का नाम फील्ड क्रेडिट ऑफिसर (FCO) प्लेसमेंट की तारीख 26 अक्तूबर 2026 रिपोर्टिंग समय दोपहर 12:30 बजे से सकल वेतन ₹16,000 या अधिक अधिकतम आयु 28 वर्ष शैक्षणिक योग्यता स्नातक अनुभव फ्रेशर्स और अनुभवी उम्मीदवार पात्रता महिला और पुरुष दोनों आयोजन स्थल माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, वाराणसी आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in

IGNOU Field Credit Officer Eligibility: कौन कर सकता है भाग?

इस प्लेसमेंट ड्राइव के तहत फील्ड क्रेडिट ऑफिसर (FCO) पद के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें इग्नू के विद्यार्थी और पूर्व विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। फ्रेशर्स के साथ-साथ अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी निर्धारित पात्रता पूरी करने पर आवेदन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।

फील्ड क्रेडिट ऑफिसर पद के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है। प्लेसमेंट नोटिस में बीए, बीबीए, और एमबीए जैसी योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। ग्रामीण विकास (Rural Development), मार्केटिंग और फाइनेंस जैसे विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले उम्मीदवार भी संबंधित पात्रता के अनुसार भाग ले सकते हैं। मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

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उम्मीदवार ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो।

अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष हो।

महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार पात्र हैं।

फ्रेशर्स और अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भाग ले सकते हैं।

उम्मीदवार इग्नू के विद्यार्थी या पूर्व विद्यार्थी हों और आयोजन से संबंधित निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी योग्यता और अन्य शर्तों की पुष्टि प्लेसमेंट नोटिस या आयोजकों से कर लें।

IGNOU Placement Salary 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

अन्नपूर्णा फाइनेंस में फील्ड क्रेडिट ऑफिसर पद के लिए ₹16,000 या उससे अधिक सकल वेतन का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्लेसमेंट नोटिस में कई सुविधाओं का भी जिक्र है। मिलने वाले संभावित लाभों में शामिल हैं:

ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस

ग्रेच्युटी

कर्मचारी भविष्य निधि (PF)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) कवरेज

आवास की सुविधा

इन सुविधाओं की पात्रता, वेतन की वास्तविक संरचना और अन्य रोजगार शर्तें उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के दौरान कंपनी से स्पष्ट कर लें।

प्लेसमेंट ड्राइव में कौन-कौन से दस्तावेज लेकर जाएं?

प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज रखें:

अपडेटेड रिज्यूमे (Resume) सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र इग्नू पहचान पत्र ग्रेजुएशन की डिग्री और मार्कशीट कक्षा 10वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र कक्षा 12वीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र

सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां और जरूरत के अनुसार फोटोकॉपी साथ रखना उपयोगी होगा। रिज्यूमे में शैक्षणिक योग्यता, कौशल और अनुभव का विवरण सही तरीके से दर्ज करें।

IGNOU Placement Drive 2026: कहां पहुंचे उम्मीदवार?

तारीख और समय: 26 अक्तूबर 2026, दोपहर 12:30 बजे से

प्लेसमेंट स्थल: स्वामी विवेकानंद सेमिनार हॉल, माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, चौथी मंजिल, विनायक प्लाजा, मलदहिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221002



इच्छुक उम्मीदवार प्लेसमेंट ड्राइव में जाने से पहले इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना और किसी अतिरिक्त निर्देश की जांच कर लें। समय से पहले स्थल पर पहुंचें और अपने शैक्षणिक दस्तावेज तथा अपडेटेड रिज्यूमे साथ रखें।