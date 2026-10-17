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आईसीएआई ने जारी किया सीए फाइनल का प्रवेश पत्र: 2 नवंबर से परीक्षा; ऐसे करें डाउनलोड

Sat, 17 Oct 2026 05:07 PM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Sat, 17 Oct 2026 05:07 PM IST
सार

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने नवंबर 2026 की सीए फाइनल परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट eservices.icai.org से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। समूह एक की परीक्षाएं 2, 4 और 6 नवंबर को, जबकि समूह दो की परीक्षाएं 9, 11 और 13 नवंबर को आयोजित होंगी। परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र की सभी जानकारियां जरूर जांचें।
 

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ICAI CA Final Admit Card 2026 Out Check November Exam Dates
ICAI CA Final Admit Card 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने नवंबर 2026 सत्र की चार्टर्ड अकाउंटेंसी (सीए) फाइनल परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवार आधिकारिक परीक्षा सेवा पोर्टल eservices.icai.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इसे समय रहते डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें। प्रवेश पत्र मिलने के बाद उसमें दर्ज नाम, परीक्षा संबंधी विवरण और अन्य जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करना भी जरूरी है।

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आईसीएआई नवंबर 2026 में सीए फाइनल परीक्षा का आयोजन दो समूहों में करेगा। समूह एक की परीक्षाएं 2, 4 और 6 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी। वहीं, समूह दो की परीक्षाएं 9, 11 और 13 नवंबर 2026 को होंगी। उम्मीदवारों को अपने समूह और संबंधित विषयों के अनुसार परीक्षा कार्यक्रम देखना चाहिए। परीक्षा की तैयारी के साथ अपनी व्यक्तिगत समय-सारणी की जांच करना भी जरूरी है, ताकि किसी विषय की तारीख को लेकर भ्रम न रहे। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले प्रवेश पत्र पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें।

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प्रवेश पत्र कहां से डाउनलोड करें?

  • सीए फाइनल नवंबर 2026 परीक्षा का प्रवेश पत्र आईसीएआई के आधिकारिक परीक्षा सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। 
  • उम्मीदवार इसे डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट eservices.icai.org पर जाएं। 
  • पोर्टल पर उपलब्ध प्रवेश पत्र से संबंधित विकल्प चुनकर मांगी गई जानकारी भरें। 
  • इसके बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देने पर उसे डाउनलोड कर लें। 
  • भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए इसकी डिजिटल प्रति सुरक्षित रखें और परीक्षा के लिए प्रिंट भी निकाल लें।
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  •  उम्मीदवारों को किसी अनधिकृत वेबसाइट के बजाय आईसीएआई के आधिकारिक पोर्टल का ही इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रवेश पत्र में क्या जांचें?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियां ध्यान से जांचनी चाहिए। नाम, पंजीकरण संबंधी विवरण, परीक्षा समूह, विषय, परीक्षा की तारीख और केंद्र से संबंधित जानकारी सही होनी चाहिए। यदि प्रवेश पत्र में कोई गलती दिखाई देती है या उसे डाउनलोड करने में परेशानी आती है, तो उम्मीदवारों को आईसीएआई के आधिकारिक सहायता माध्यमों से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा के दिन प्रवेश पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है। इसलिए इसे केवल मोबाइल या कंप्यूटर में सुरक्षित रखने के बजाय एक प्रिंट प्रति भी तैयार रखें। परीक्षा केंद्र पर लागू निर्देशों का पालन करना भी जरूरी है।

उम्मीदवारों को अब क्या करना चाहिए?

सीए फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करके उसकी जानकारी जांच लेनी चाहिए। इसके बाद परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार विषयों की तैयारी और रिवीजन की योजना बनाएं। समूह एक के उम्मीदवारों को 2, 4 और 6 नवंबर की तारीखें ध्यान में रखनी होंगी, जबकि समूह दो के उम्मीदवार 9, 11 और 13 नवंबर की परीक्षाओं के अनुसार तैयारी करें। परीक्षा से पहले जरूरी दस्तावेज और प्रवेश पत्र तैयार रखें। किसी भी बदलाव या नई सूचना के लिए आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें, ताकि परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी समय पर मिल सके।

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