हरियाणा: एचएसएससी फॉरेस्ट रेंजर का अंतिम परिणाम जारी, कैटेगरी वाइज क्या रही कटऑफ? ऐसे देखें रिजल्ट

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम 22 अक्तूबर 2026 को जारी किया है। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, फॉरेस्ट रेंजर पद विज्ञापन संख्या 09/2024 की श्रेणी संख्या 102 के अंतर्गत आता है, जबकि डिप्टी रेंजर पद विज्ञापन संख्या 11/2024 की श्रेणी संख्या 295 के अंतर्गत है।

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HSSC Forest Ranger Cut-Off 2026: कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक

श्रेणी कटऑफ अंक अंतिम चयनित उम्मीदवार की जन्मतिथि सामान्य (UR) 61.425 08 अप्रैल 1998 UR DisESM 60.45 19 सितंबर 1999 UR ESM 53.625 15 जून 1981 EWS 60.45 09 जून 1992 UR against EWS 58.5 26 अगस्त 1985 SC 44.85 13 मार्च 2000 BCA 56.55 05 मार्च 1982 BCB 58.5 10 नवंबर 1989

उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर परिणाम और संबंधित अधिसूचना देख सकते हैं। जारी विवरण में फॉरेस्ट रेंजर पद के लिए विभिन्न श्रेणियों के कटऑफ अंक और अंतिम चयनित उम्मीदवार की जन्मतिथि दी गई है।

डिप्टी रेंजर भर्ती में क्या रहा परिणाम?

उपलब्ध विवरण के अनुसार, डिप्टी रेंजर पद (श्रेणी संख्या 295) के लिए इस परिणाम में किसी भी सूचीबद्ध श्रेणी में उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं हुआ। इनमें सामान्य (UR), EWS और BCA ESM श्रेणियां शामिल हैं। फॉरेस्ट रेंजर पद पर SC ESM, BCA ESM और BCB ESM श्रेणियों में भी कोई उम्मीदवार आवंटित नहीं हुआ।

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दूसरी श्रेणियों से फॉरेस्ट रेंजर पद पर हुआ आवंटन

आयोग के दिए गए विवरण के अनुसार, उच्च वरीयता वाले पदों और उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को अन्य पदों से फॉरेस्ट रेंजर पद पर आवंटित किया गया। इस प्रक्रिया में आरक्षण नियमों और उम्मीदवारों की वरीयताओं को ध्यान में रखा गया।



हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं। परिणाम अनुभाग खोलें। विज्ञापन संख्या 09/2024 और श्रेणी संख्या 102 के फॉरेस्ट रेंजर परिणाम को खोजें। डिप्टी रेंजर के लिए विज्ञापन संख्या 11/2024 और श्रेणी संख्या 295 से संबंधित सूचना देखें। आधिकारिक पीडीएफ में अपना रोल नंबर और संबंधित विवरण जांचें।

परिणाम कैसे चेक करें?