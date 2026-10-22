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Hindi News ›   Jobs ›   HSSC Forest Ranger and Deputy Ranger Final Result 2026 Released, Check Category-Wise Cut-Off

हरियाणा: एचएसएससी फॉरेस्ट रेंजर का अंतिम परिणाम जारी, कैटेगरी वाइज क्या रही कटऑफ? ऐसे देखें रिजल्ट

Thu, 22 Oct 2026 09:14 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Thu, 22 Oct 2026 09:14 PM IST
सार

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी किया है। फॉरेस्ट रेंजर पद के लिए श्रेणीवार कटऑफ और चयनित उम्मीदवारों की जन्मतिथि की जानकारी सामने आई है।
 

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HSSC Forest Ranger and Deputy Ranger Final Result 2026 Released, Check Category-Wise Cut-Off
(प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Adobe Stock

विस्तार
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हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर और डिप्टी रेंजर पदों की भर्ती का अंतिम परिणाम 22 अक्तूबर 2026 को जारी किया है। आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, फॉरेस्ट रेंजर पद विज्ञापन संख्या 09/2024 की श्रेणी संख्या 102 के अंतर्गत आता है, जबकि डिप्टी रेंजर पद विज्ञापन संख्या 11/2024 की श्रेणी संख्या 295 के अंतर्गत है।

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उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर परिणाम और संबंधित अधिसूचना देख सकते हैं। जारी विवरण में फॉरेस्ट रेंजर पद के लिए विभिन्न श्रेणियों के कटऑफ अंक और अंतिम चयनित उम्मीदवार की जन्मतिथि दी गई है।

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HSSC Forest Ranger Cut-Off 2026: कैटेगरी वाइज कटऑफ अंक

श्रेणी कटऑफ अंक अंतिम चयनित उम्मीदवार की जन्मतिथि
सामान्य (UR) 61.425 08 अप्रैल 1998
UR DisESM 60.45 19 सितंबर 1999
UR ESM 53.625 15 जून 1981
EWS 60.45 09 जून 1992
UR against EWS 58.5 26 अगस्त 1985
SC 44.85 13 मार्च 2000
BCA 56.55 05 मार्च 1982
BCB 58.5 10 नवंबर 1989

 

डिप्टी रेंजर भर्ती में क्या रहा परिणाम?

उपलब्ध विवरण के अनुसार, डिप्टी रेंजर पद (श्रेणी संख्या 295) के लिए इस परिणाम में किसी भी सूचीबद्ध श्रेणी में उम्मीदवार का अंतिम चयन नहीं हुआ। इनमें सामान्य (UR), EWS और BCA ESM श्रेणियां शामिल हैं। फॉरेस्ट रेंजर पद पर SC ESM, BCA ESM और BCB ESM श्रेणियों में भी कोई उम्मीदवार आवंटित नहीं हुआ।

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दूसरी श्रेणियों से फॉरेस्ट रेंजर पद पर हुआ आवंटन

आयोग के दिए गए विवरण के अनुसार, उच्च वरीयता वाले पदों और उम्मीदवारों की मेरिट के आधार पर कुछ उम्मीदवारों को अन्य पदों से फॉरेस्ट रेंजर पद पर आवंटित किया गया। इस प्रक्रिया में आरक्षण नियमों और उम्मीदवारों की वरीयताओं को ध्यान में रखा गया।

परिणाम कैसे चेक करें?

  1. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hssc.gov.in पर जाएं।
  2. परिणाम अनुभाग खोलें।
  3. विज्ञापन संख्या 09/2024 और श्रेणी संख्या 102 के फॉरेस्ट रेंजर परिणाम को खोजें।
  4. डिप्टी रेंजर के लिए विज्ञापन संख्या 11/2024 और श्रेणी संख्या 295 से संबंधित सूचना देखें।
  5. आधिकारिक पीडीएफ में अपना रोल नंबर और संबंधित विवरण जांचें।
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