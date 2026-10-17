जीएसएसएसबी प्रयोगशाला सहायक परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी: 24 अक्तूबर से परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

परीक्षा कब और किस माध्यम से होगी?

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प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें?

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gsssb.gujarat.gov.in पर जाएं।

वेबसाइट के होमपेज पर प्रयोगशाला सहायक प्रवेश पत्र 2026 से संबंधित लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

इसके बाद निर्धारित स्थान पर अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करें।

जानकारी जमा करने के बाद प्रवेश पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।

उसमें दिए गए नाम, परीक्षा केंद्र और अन्य विवरणों की जांच करें।

इसके बाद डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करके प्रवेश पत्र अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सुरक्षित कर लें।

परीक्षा के दिन उपयोग के लिए इसका प्रिंट निकालकर रखना भी उचित रहेगा।

प्रवेश पत्र पर कौन-सी जानकारी होगी?

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परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाना होगा?

जीएसएसएसबी प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 24 से 26 अक्तूबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित माध्यम में होगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की तारीख, समय और केंद्र से जुड़ी जानकारी अपने प्रवेश पत्र पर ध्यान से देखें। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचना बेहतर होगा, ताकि प्रवेश संबंधी औपचारिकताएं समय पर पूरी की जा सकें। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा। परीक्षा से पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को पढ़ लें, ताकि अंतिम समय में किसी तरह की परेशानी न हो।जीएसएसएसबी प्रयोगशाला सहायक परीक्षा के प्रवेश पत्र पर उम्मीदवार का नाम, माता-पिता का नाम, पंजीकरण संख्या और परीक्षा का नाम जैसी जानकारियां दर्ज होंगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र का नाम, पूरा पता, अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर भी दिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों को इन सभी विवरणों का मिलान अपने आवेदन पत्र और पहचान पत्र से करना चाहिए। यदि नाम, पंजीकरण संख्या, तस्वीर या किसी अन्य जानकारी में गलती हो, तो संबंधित आधिकारिक माध्यम से बोर्ड को सूचित करें। शिकायत करते समय अपनी समस्या स्पष्ट रूप से बताएं और आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएं।परीक्षा के दिन उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र का प्रिंट और वैध फोटो पहचान पत्र जरूर साथ रखें। उपलब्ध निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड की छायाप्रति और पासपोर्ट आकार की तस्वीर भी साथ रखना उपयोगी होगा। हालांकि, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों से संबंधित अंतिम नियम प्रवेश पत्र तथा बोर्ड के आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ही मान्य होंगे। परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाने से बचें और रिपोर्टिंग समय का पालन करें। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में समस्या आने पर आधिकारिक वेबसाइट दोबारा जांचें। किसी भी अनधिकृत वेबसाइट पर अपनी पंजीकरण संबंधी जानकारी साझा न करें।