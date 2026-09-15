यूपी लेखपाल भर्ती: दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू, 29 सितंबर तक मौका, किन बातों का रखें ध्यान?

कौन-कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

उम्मीदवारों को अपनी पात्रता से जुड़े मूल प्रमाणपत्रों और अंकपत्रों की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। दस्तावेजों के लिए दिए गए तकनीकी विवरण इस प्रकार हैं:

दस्तावेज प्रारूप आकार जरूरी शर्त फोटो JPG/JPEG 50 से 100 KB रंगीन फोटो, चेहरे का करीब 75 फीसदी हिस्सा दिखाई दे दस्तावेज PDF 200 KB से 2 MB मूल प्रमाणपत्र और अंकपत्र की स्पष्ट स्कैन कॉपी

यदि किसी योग्यता, जैसे हाईस्कूल या इंटरमीडिएट, का अंकपत्र और प्रमाणपत्र अलग-अलग हैं, तो दोनों को एक ही बहुपृष्ठीय पीडीएफ में स्कैन करके संबंधित योग्यता के लिए अपलोड करना होगा।फोटो में सफेद या हल्के भूरे रंग की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। फोटो में छाया, जानवर या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। चश्मा पहनने वाले उम्मीदवारों की आंखें साफ दिखाई देनी चाहिए और शीशे पर चमक या प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए।