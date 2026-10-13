यूपीएसएसएससी: गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा के लिए 42087 अभ्यर्थी चयनित, ऐसे देखें अपना परिणाम

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गन्ना पर्यवेक्षक मुख्य परीक्षा 2026 के लिए 42,087 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। जिन भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 13-परीक्षा/2026 के तहत गन्ना अधिष्ठान एवं चीनी अधिष्ठान के नियंत्रणाधीन गन्ना पर्यवेक्षक के कुल 1,182 रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें सामान्य चयन के 1,000 पद और विशेष चयन के 182 पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी और आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 28 जुलाई 2026 निर्धारित थी।

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