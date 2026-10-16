यूपीएससी: प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भर्ती परीक्षा की तारीख बदली, एक नंवबर को नहीं होगी, नोट करें नई तिथि

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती को लेकर नया नोटिस जारी किया है। 16 अक्तूबर 2026 को जारी नोटिस में बताया गया है कि संयुक्त भर्ती परीक्षा (CRT) अब 1 नवंबर 2026 के बजाय 9 जनवरी 2027 को आयोजित होगी। इस भर्ती के तहत प्रिंसिपल के 124 और वाइस प्रिंसिपल के 704 पदों को भरा जाना है। दोनों पदों को मिलाकर कुल 828 रिक्तियां हैं।

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