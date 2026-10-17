यूपीएससी: संयुक्त भू-वैज्ञानिक का अंतिम परिणाम जारी, फरहीन और पीयूष लिस्ट में शीर्ष पर, कितनों का हुआ चयन?

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने जियो साइंटिस्ट परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है।

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उम्मीदवार पीडीएफ में दिए गए सर्च बॉक्स की मदद से अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोज सकते हैं। सूची में नाम दर्ज होने पर अभ्यर्थी अपने चयन की स्थिति की पुष्टि कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परिणाम से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना भी देखें।