एग्जाम टिप्स: यूपीएससी सीडीएस-II परीक्षा में दो हफ्ते से भी कम समय बाकी, तैयारी के लिए अपनाएं ये आसान टिप्स

अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान पर फोकस करें

अंतिम दिनों में अंग्रेजी के सभी व्याकरण नियम दोबारा पढ़ने के बजाय शब्दावली और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस पर ध्यान दें। पैसेज आधारित प्रश्नों में अनुमान लगाने के बजाय दिए गए पैसेज के आधार पर ही उत्तर दें। सामान्य ज्ञान के लिए करंट अफेअर्स पर अधिक फोकस करें, क्योंकि परीक्षा से ठीक पहले इसका रिवीजन अधिक उपयोगी रहता है। साथ ही, अपने बनाए हुए नोट्स या स्टैंडर्ड बुक का बार-बार रिवीजन करें, ताकि महत्वपूर्ण तथ्यों को बेहतर तरीके से याद रखा जा सके।

प्रश्न चयन पर दें ध्यान

गणित में फॉर्मूलों को अच्छी तरह याद कर लें और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। यदि कोई प्रश्न ज्यादा समय ले रहा हो, तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने की आदत अभी से डालें और पहले आसान प्रश्न हल करें। साथ ही, निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का चयन करने की प्रैक्टिस करें। गलत उत्तर आपका स्कोर बिगाड़ सकते हैं। इसलिए केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करें, जिनका उत्तर आपको अच्छी तरह पता हो। जिन प्रश्नों को लेकर आप निश्चित नहीं हैं, उनमें बिना सोचे-समझे तुक्का लगाने से बचें।