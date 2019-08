UPPSC कंबाइंड इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के परिणाम घोषित, ऐसे करें चेक

{"_id":"5d5faaec8ebc3e6c7664a986","slug":"uppsc-combined-engineering-service-exam-result-available-know-how-to-check","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"UPPSC \u0915\u0902\u092c\u093e\u0907\u0902\u0921 \u0907\u0902\u091c\u0940\u0928\u093f\u092f\u0930\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0930\u094d\u0935\u093f\u0938 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e \u0915\u0947 \u092a\u0930\u093f\u0923\u093e\u092e \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924, \u0910\u0938\u0947 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u091a\u0947\u0915","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

विज्ञापन

विज्ञापन

UPPSC Combined Engineering Service exam Result available know how to check... उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर UPPSC कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा 2013 का परिणाम जारी कर दिया है...