यूपीईएसएससी: यूपी में सहायक अध्यापक की बंपर भर्ती, 12405 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, कितना लगेगा शुल्क?
उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 अक्तूबर है। इस भर्ती में 12,405 पद शामिल हैं। योग्य उम्मीदवारों को आज ही आवेदन और शुल्क जमा करना होगा। लिखित परीक्षा 3 और 4 दिसंबर को प्रस्तावित है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की सहायक अध्यापक भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख आज, 15 अक्तूबर 2026 है। विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत कुल 12,405 पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन फॉर्म भरने के साथ शुल्क भी जमा करना होगा।
यह भर्ती शहरी प्राथमिक स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के संबद्ध प्राथमिक अनुभागों में सहायक अध्यापकों के पदों के लिए है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर भर्ती से जुड़ी सूचना देख सकते हैं।
UPESSC Assistant Teacher Recruitment 2026: जरूरी तारीखें
|भर्ती से जुड़ी जानकारी
|तारीख
|नोटिफिकेशन जारी
|15 सितंबर 2026
|आवेदन शुरू
|16 सितंबर 2026
|आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख
|15 अक्तूबर 2026
|फॉर्म में सुधार की अंतिम तारीख
|19 अक्तूबर 2026
|लिखित परीक्षा
|3 और 4 दिसंबर 2026
आवेदन की अंतिम तारीख और फॉर्म में सुधार की अंतिम तारीख अलग-अलग हैं। आवेदन और शुल्क आज ही जमा करना जरूरी है।
कितने पदों पर होगी भर्ती?
इस भर्ती के तहत दो श्रेणियों में पद भरे जाएंगे:
|पद का नाम
|रिक्तियां
|सहायक अध्यापक (प्राथमिक-शहरी)
|11,508
|सहायक अध्यापक (सहायता प्राप्त स्कूलों के संबद्ध प्राथमिक अनुभाग)
|897
|कुल पद
|12,405
चयनित उम्मीदवारों को लेवल-6 के तहत ₹35,400 से ₹1,12,400 तक वेतनमान दिया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा क्या है?
शैक्षणिक योग्यता:
- उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री के साथ पद के अनुसार निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। इनमें बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड या विशेष डीएलएड जैसी योग्यताएं शामिल हो सकती हैं।
- इसके अलावा, उम्मीदवार के पास राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) के पेपर-1 की मान्य योग्यता होना जरूरी है। संबंधित पद के लिए कौन-सी योग्यता स्वीकार की जाएगी, इसकी पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन से करें।
आयु सीमा:
- शहरी प्राथमिक शिक्षक पद: 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए।
- सहायता प्राप्त स्कूलों के संबद्ध प्राथमिक अनुभाग के पद: न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अधिकतम आयु सीमा के लिए 62 वर्ष की सेवानिवृत्ति का नियम है।
आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है। इसके लिए भर्ती के नियम देखना जरूरी है।
आवेदन शुल्क कितना है?
|श्रेणी
|शुल्क
|सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
|₹1,000
|एससी और एसटी
|₹500
|दिव्यांग उम्मीदवार
|₹300
UPESSC Assistant Teacher Recruitment 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in खोलें।
- जरूरत होने पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूरा करें।
- लॉगिन करके विज्ञापन संख्या 05/2026 चुनें।
- व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और टीईटी से जुड़ी जानकारी भरें।
- स्कूलों के लिए जरूरी प्राथमिकताएं दर्ज करें।
- निर्धारित प्रारूप में फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी तीन प्रतियां डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें।