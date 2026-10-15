यूपीईएसएससी: यूपी में सहायक अध्यापक की बंपर भर्ती, 12405 पदों पर आवेदन का आज आखिरी मौका, कितना लगेगा शुल्क?

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की सहायक अध्यापक भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख आज, 15 अक्तूबर 2026 है। विज्ञापन संख्या 05/2026 के तहत कुल 12,405 पदों पर भर्ती की जानी है। उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन फॉर्म भरने के साथ शुल्क भी जमा करना होगा।

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यह भर्ती शहरी प्राथमिक स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों के संबद्ध प्राथमिक अनुभागों में सहायक अध्यापकों के पदों के लिए है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाकर भर्ती से जुड़ी सूचना देख सकते हैं।