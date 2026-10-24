यूपीपीआरपीबी: यूपी होमगार्ड भर्ती के अंतिम अंक जारी, कैसे डाउनलोड करें स्कोर कार्ड? सिर्फ इस दिन तक देख पाएंगे

उत्तर प्रदेश में होमगार्ड भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने होमगार्ड्स भर्ती 2025 में शामिल उम्मीदवारों के अंतिम अंक देखने की सुविधा 24 अक्तूबर 2026 से शुरू कर दी है। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने अंक देख सकते हैं। यह सुविधा 23 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

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23 नवंबर तक उपलब्ध रहेगा लिंक

बोर्ड के अनुसार, होमगार्ड्स के कुल 41,424 रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम चयन परिणाम 3 अक्तूबर 2026 को घोषित किया गया था। अब अभ्यर्थी अपने अंतिम अंक भी देख सकते हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

अंतिम अंक देखने के लिए ऑनलाइन लिंक निर्धारित अवधि तक ही उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों के पास अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए सिर्फ 23 नवंबर 2026 तक का समय है।

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विवरण जानकारी भर्ती का नाम यूपी होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 कुल रिक्त पद 41,424 अंतिम चयन परिणाम 3 अक्तूबर 2026 अंक देखने की शुरुआत 24 अक्तूबर 2026 अंक देखने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in

UP Home Guard Final Score 2026: ऐसे देखें अपने अंक

अभ्यर्थी नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना अंतिम स्कोर प्राप्त कर सकते हैं।

सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाएं। होमगार्ड एनरोलमेंट-2025 के अंतिम अंक देखने से संबंधित लिंक खोलें। लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें। पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन करें। इसके बाद “Click here for Final Score” टैब पर क्लिक करें। अंतिम अंक अभ्यर्थी की पंजीकृत ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

तकनीकी समस्या होने पर क्या करें?

यदि किसी उम्मीदवार को पोर्टल पर लॉगिन करने या अंतिम अंक प्राप्त करने में तकनीकी परेशानी होती है, तो वह बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी समस्या बता सकता है। बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद ऑनलाइन सुविधा स्वतः बंद हो जाएगी। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में अभ्यर्थी के आवेदन करने पर बोर्ड ई-मेल के माध्यम से अंतिम अंकों की जानकारी उपलब्ध करा सकता है।