यूपी में 12,405 सहायक अध्यापकों की भर्ती: आवेदन की तारीख बढ़ी; अब इस दिन तक भर सकते हैं फार्म?

कितने पदों पर होगी भर्ती?

विज्ञापन

आवेदन और शुल्क कब तक जमा होंगे?

विज्ञापन

विज्ञापन

आवेदन में संशोधन कब तक कर सकेंगे?

क्या लिखित परीक्षा की तारीख बदली है?

आवेदन कैसे करें और कहां देखें निर्देश?

इस भर्ती के तहत कुल 12,405 सहायक अध्यापकों का चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 05/2026 के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 897 पद शामिल हैं। इसके अलावा, बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय नगरीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 11,508 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। दोनों श्रेणियों को मिलाकर पदों की कुल संख्या 12,405 है। इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता और संबंधित पद के लिए जारी दिशा-निर्देशों की जांच कर लेनी चाहिए।आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार के अनुसार, अभ्यर्थी अब 28 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी तारीख तक आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा। पहले आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर निर्धारित थी। समय-सीमा बढ़ने से उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर मिला है, जो किसी कारण से निर्धारित तारीख तक आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि अंतिम दिन तक इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। फॉर्म भरते समय व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य जरूरी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें, ताकि बाद में परेशानी न हो।यदि आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो अभ्यर्थियों को उसमें सुधार का अवसर भी दिया गया है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की है। पहले संशोधन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन में दर्ज जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर निर्धारित समय के भीतर ही संशोधन करना चाहिए। हालांकि, किन विवरणों में बदलाव किया जा सकता है और संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी, इसकी जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों को देखना जरूरी है।आवेदन की तारीख बढ़ने के बावजूद लिखित परीक्षा के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के उपसचिव संजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होगी। परीक्षा की तारीखें 3 और 4 दिसंबर 2026 हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को आवेदन की समय-सीमा बढ़ने के कारण अपनी तैयारी में ढिलाई नहीं करनी चाहिए। उम्मीदवारों को परीक्षा तक बचे समय का इस्तेमाल पाठ्यक्रम दोहराने, अभ्यास प्रश्न हल करने और अपनी कमजोरियों को दूर करने में करना चाहिए। परीक्षा से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए आधिकारिक सूचना देखते रहें।भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। वहां विज्ञापन संख्या 05/2026 से संबंधित सूचना और ऑनलाइन आवेदन का विकल्प देखा जा सकता है। आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक दस्तावेज, शुल्क और अन्य शर्तों से जुड़ी जानकारी पढ़ लें। फॉर्म जमा करने के बाद उसकी प्रति और शुल्क भुगतान की रसीद सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा। आवेदन में संशोधन की जरूरत होने पर 31 अक्टूबर की अंतिम तारीख का ध्यान रखें। भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा और अन्य जरूरी निर्देशों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं को ही अंतिम मानें।