एसएससी जेई 2026 सिटी स्लिप जारी: कैसे पता चलेगा किस शहर में केंद्र मिला, कब आएगा एडमिट कार्ड? जानें पूरा विवरण

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा 2026 के पेपर-I के लिए परीक्षा शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपने लॉगिन के जरिए परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBE) पेपर-I का आयोजन 2 से 6 नवंबर 2026 तक किया जाना है।

एसएससी जेई का एडमिट कार्ड कब आएगा?

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित एसएससी जेई (SSC JE) 2026 परीक्षा के लिए कुल 5,19,796 (लगभग 5.19 लाख) उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। आयोग के नोटिस के अनुसार,

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एसएससी जेई 2026 परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा की निर्धारित तारीख से लगभग 2-3 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा।

विज्ञापन विज्ञापन उम्मीदवार इसे एसएससी की वेबसाइट के निर्धारित लॉगिन मॉड्यूल के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।

एसएससी जेई 2026 पेपर-1 की परीक्षा 2 नवंबर से शुरू होगी और 6 नवंबर तक चलेगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से एसएससी की वेबसाइट चेक करते रहें। एडमिट कार्ड में दर्ज परीक्षा तिथि, समय, केंद्र और अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

SSC JE 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

विवरण तारीख एसएससी जेई पेपर-I परीक्षा 2 से 6 नवंबर 2026 परीक्षा शहर की जानकारी एसएससी वेबसाइट पर लॉगिन करके एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले संभावित अपने स्क्राइब का OTR मैप करने की अंतिम तारीख 27 अक्तूबर 2026, रात 11 बजे जेई टेलीकम्युनिकेशन परीक्षा 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in

SSC JE Exam City Details 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं:

SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। अपने निर्धारित लॉगिन मॉड्यूल पर जाएं। मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें। परीक्षा शहर से संबंधित उपलब्ध जानकारी देखें। परीक्षा की तारीख और अन्य विवरण नोट कर लें।

Own Scribe के लिए 27 अक्तूबर तक ओटीआर मैप करना जरूरी

जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में Own Scribe की सुविधा लेने का विकल्प चुना है, उनके लिए आयोग ने स्क्राइब पंजीकरण से जुड़े नए निर्देश जारी किए हैं।

5 नवंबर 2025 से पहले किए गए स्क्राइब पंजीकरण निरस्त कर दिए गए थे। ऐसे मामलों में नया पंजीकरण करना पड़ सकता है।

स्क्राइब पंजीकरण को आधार प्रमाणीकरण से जोड़ा गया है।

Own Scribe की सुविधा लेने वाले उम्मीदवारों को स्क्राइब का पंजीकरण नंबर देना होगा।

उम्मीदवार अपने स्क्राइब के OTR को 27 अक्तूबर 2026, रात 11 बजे तक मैप कर सकते हैं।

स्क्राइब का एंट्री पास उन्हीं उम्मीदवारों के लिए जारी होगा, जो सफलतापूर्वक OTR मैप करेंगे।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि Own Scribe के लिए अनुमत अधिकतम आयु सीमा संशोधित नीति के अनुसार होगी। इस सुविधा से जुड़े अन्य नियम परीक्षा के मूल नोटिस के अनुसार लागू रहेंगे।

इन विषयों की परीक्षा 2 से 6 नवंबर तक

आयोग के नोटिस के अनुसार, 2 से 6 नवंबर 2026 के बीच निर्धारित पेपरों में निम्न विषय शामिल हैं:

सिविल एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

साइंटिफिक असिस्टेंट (IMD) के लिए कंप्यूटर साइंस एवं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग

फिजिक्स

उम्मीदवार अपने आवेदन और एडमिट कार्ड में दर्ज विषय के अनुसार ही परीक्षा में शामिल हों।

जेई टेलीकम्युनिकेशन परीक्षा दिसंबर में होगी

एसएससी जेई (Telecommunication) पद के लिए परीक्षा 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। आयोग के अनुसार, इस परीक्षा के लिए परीक्षा शहर की जानकारी परीक्षा से लगभग 8-10 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। इसलिए टेलीकम्युनिकेशन पद के उम्मीदवारों को नवंबर के सेकेंड हाफ में एसएससी की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहना चाहिए।

साइंटिफिक असिस्टेंट के विषय में बदलाव का मौका

आयोग ने बताया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने जेई (Telecommunication) के लिए आवेदन किया था, वे जेई (Electrical) और साइंटिफिक असिस्टेंट (SA) पदों के लिए भी पात्र थे। जिन उम्मीदवारों ने साइंटिफिक असिस्टेंट का विकल्प चुना है, उनके लिए EC/TC को डिफॉल्ट विषय माना जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अपना विषय बदलकर CS/IT या फिजिक्स कराना चाहता है, तो वह परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध होने की प्रक्रिया के दौरान 27 अक्तूबर 2026, रात 11 बजे तक बदलाव कर सकता है। इसके बाद विषय बदलने की अनुमति नहीं होगी। उम्मीदवार को एडमिट कार्ड पर दर्ज विषय के अनुसार ही परीक्षा देनी होगी।