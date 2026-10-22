एसएसबी कांस्टेबल जीडी: खेल कोटा के तहत 404 पदों वाली भर्ती का अंतिम परिणाम जारी, ऐसे चेक करें रिजल्ट

सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत खेल कोटे से कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in पर उपलब्ध रिजल्ट पीडीएफ देखकर अपना चयन स्टेटस चेक कर सकते हैं।

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किन चरणों के आधार पर हुआ चयन?

इस भर्ती अभियान के जरिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए विभिन्न खेल विधाओं में कुल 404 पदों को भरा जाना है। अंतिम परिणाम में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा, कुछ उम्मीदवारों के परिणाम फिलहाल रोके जाने की जानकारी भी पीडीएफ में शामिल है।

एसएसबी कांस्टेबल जीडी खेल कोटा भर्ती की चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल थे। इनमें फील्ड ट्रायल, शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), दस्तावेज सत्यापन और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण (डीएमई) शामिल हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम की पीडीएफ ध्यान से देखें और अपने रोल नंबर की मदद से चयन की स्थिति की पुष्टि करें।

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SSB Constable GD Sports Quota Result 2026: ऐसे करें चेक

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना परिणाम देख सकते हैं।

सबसे पहले एसएसबी की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट recruitment.ssb.gov.in पर जाएं। होमपेज पर कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) खेल कोटा भर्ती 2026 से संबंधित परिणाम या अधिसूचना का लिंक खोजें। फाइनल रिजल्ट पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करें। पीडीएफ खुलने के बाद खोज सुविधा का इस्तेमाल करके अपना रोल नंबर दर्ज करें। देखें कि आपका रोल नंबर चयनित उम्मीदवारों की सूची में है या उन उम्मीदवारों में शामिल है, जिनका परिणाम रोका गया है। परिणाम की पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी एक प्रति सुरक्षित रखें।

उम्मीदवार इन बातों का रखें ध्यान

उम्मीदवारों को अपना चयन स्टेटस चेक करने के लिए केवल एसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी रिजल्ट पीडीएफ पर भरोसा करना चाहिए। पीडीएफ में रोल नंबर ध्यान से चेक करें और परिणाम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिस ही देखें।