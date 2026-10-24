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राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती: दिवाली से पहले आ सकता है परिणाम, 82 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी हुए थे शामिल

Sat, 24 Oct 2026 12:56 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 24 Oct 2026 12:56 PM IST
सार

राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2026 का रिजल्ट दिवाली से पहले जारी होने की संभावना है। आरएसएसबी चेयरमैन आलोक राज के मुताबिक, परिणाम जल्द जारी किया जा सकता है। परीक्षा में 82,882 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
 

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RSSB Women Supervisor Result 2026 Expected Before Diwali, Check Merit List and Latest Updates
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) - फोटो : X(@JaipurRssb)

विस्तार
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राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए रिजल्ट को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर के चेयरमैन आलोक राज के अनुसार, महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का परिणाम दिवाली से पहले जारी किया जा सकता है। हालांकि, रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख की पुष्टि होने तक अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए।

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रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर परिणाम और मेरिट लिस्ट देख सकेंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना रोल नंबर तैयार रखें और बोर्ड की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक नोटिस को नियमित रूप से चेक करें।

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RSSB Women Supervisor Result 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी
भर्ती का नाम राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती 2026
परीक्षा आयोजित करने वाला बोर्ड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर
परीक्षा की तारीख 24 जुलाई 2026
कुल पंजीकृत अभ्यर्थी 1,21,478
परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 82,882
रिजल्ट की संभावित समय-सीमा दिवाली से पहले
रिजल्ट की आधिकारिक तारीख सटीक तारीख की घोषणा बाकी
आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in

 

कब हुई थी राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा?

राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई 2026 को किया गया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भर्ती के लिए कुल 1,21,478 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 82,882 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया।

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अब उम्मीदवारों को परिणाम का इंतजार है। रिजल्ट जारी होने पर बोर्ड लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर मेरिट लिस्ट उपलब्ध करा सकता है। मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जो संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार होगा।

RSSB Women Supervisor Result 2026: रिजल्ट कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले आएसएसबी की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. वेबसाइट के रिजल्ट या संबंधित भर्ती सेक्शन में जाएं।
  3. Women Supervisor Result 2026 से संबंधित लिंक खोजें।
  4. रिजल्ट पीडीएफ खुलने पर उसे डाउनलोड करें।
  5. पीडीएफ में सर्च विकल्प की मदद से अपना रोल नंबर खोजें।
  6. यदि आपका रोल नंबर सूची में मौजूद है, तो परिणाम में अपनी स्थिति और आगे की प्रक्रिया से संबंधित निर्देश ध्यान से पढ़ें।

रिजल्ट के बाद क्या होगा? जानें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें निर्धारित मानदंडों के अनुसार सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:

  • शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र और मार्कशीट
  • आयु प्रमाणपत्र
  • श्रेणी प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
  • पहचान पत्र
  • भर्ती आवेदन से संबंधित दस्तावेज
  • अन्य प्रमाणपत्र, जिनकी मांग बोर्ड के नोटिस में की गई हो

दस्तावेज सत्यापन की तारीख, स्थान और जरूरी प्रमाणपत्रों की अंतिम सूची बोर्ड रिजल्ट के बाद जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों में देखनी चाहिए।

राजस्थान महिला सुपरवाइजर का क्या होता है काम?

राजस्थान में महिला सुपरवाइजर का मुख्य काम महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना होता है। इस पद पर कार्यरत कर्मचारी आंगनवाड़ी केंद्रों के कामकाज और महिलाओं व बच्चों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा करते हैं। मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं:

  • आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना और व्यवस्थाओं की निगरानी करना।
  • बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों की प्रगति देखना।
  • गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और छोटे बच्चों से जुड़ी योजनाओं की निगरानी करना।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार मार्गदर्शन देना।
  • योजनाओं के लाभार्थियों और विभागीय कामकाज से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करना।
  • संबंधित अधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

इस पद का उद्देश्य महिला एवं बाल विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं और सेवाओं को पात्र लाभार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में मदद करना है। राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट दिवाली से पहले जारी होने की संभावना जताई गई है, लेकिन अंतिम तारीख की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना जरूरी है। उम्मीदवार अपने रोल नंबर और आवेदन से संबंधित जानकारी तैयार रखें।

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