रेलवे: आरआरबी तकनीशियन ग्रेड-1 की उत्तर कुंजी जारी, 22 अक्तूबर तक दर्ज कराएं आपत्ति; कितना लगेगा शुल्क?

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने तकनीशियन ग्रेड-1 भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आरआरबी ने अभ्यर्थियों के लिए सवाल, दर्ज जवाब और उत्तर कुंजी देखने की सुविधा शुरू कर दी है। इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 9 अक्तूबर 2026 को हुई थी।

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उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख क्या है?

परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपने सवाल, जवाब और उत्तर कुंजी देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को सवाल, दिए गए विकल्प या उत्तर कुंजी में कोई गलती नजर आती है, तो वह निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड ने उत्तर कुंजी देखने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय-सीमा तय की है।

प्रक्रिया तारीख और समय सवाल, जवाब और उत्तर कुंजी देखने की शुरुआत 15 अक्तूबर 2026, शाम 4 बजे आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तारीख 22 अक्तूबर 2026 आपत्ति और शुल्क जमा करने की अंतिम समय-सीमा 22 अक्तूबर 2026, रात 11:55 बजे



अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें। अपने सवालों और उत्तरों की जांच करके समय रहते आपत्ति दर्ज करा दें। तय समय के बाद सवालों, विकल्पों या उत्तर कुंजी से संबंधित किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

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एक सवाल पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रत्येक सवाल पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 50 रुपये और लागू बैंक सेवा शुल्क निर्धारित किया है। शुल्क से जुड़े जरूरी नियम इस प्रकार हैं:

प्रत्येक सवाल पर आपत्ति के लिए 50 रुपये देने होंगे।

इसके अतिरिक्त लागू बैंक सेवा शुल्क भी देना होगा।

यदि आपत्ति सही पाई जाती है, तो उस मान्य आपत्ति के लिए जमा शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

शुल्क वापसी के दौरान लागू बैंक शुल्क काटा जाएगा।

बाकी राशि उसी खाते में वापस की जाएगी, जिससे ऑनलाइन भुगतान किया गया था।

इसलिए आपत्ति दर्ज कराने से पहले सवाल, अपने जवाब और उपलब्ध उत्तर कुंजी का ध्यान से मिलान कर लें।

आपत्ति दर्ज कराने के लिए भुगतान कैसे करें?

अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं:

डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड

एकीकृत भुगतान प्रणाली (यूपीआई)

इंटरनेट बैंकिंग

भुगतान करते समय सही विकल्प चुनें और प्रक्रिया पूरी होने तक वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।

रेलवे तकनीशियन उत्तर कुंजी पर आपत्ति कैसे दर्ज करें?

आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध होंगे।

अभ्यर्थी इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट खोलें। तकनीशियन ग्रेड-1 सिग्नल परीक्षा से संबंधित उत्तर कुंजी के लिंक पर जाएं। आवश्यक विवरण देकर सवाल, अपने दर्ज जवाब और उत्तर कुंजी देखें। जिन सवालों, विकल्पों या उत्तरों पर आपत्ति है, उन्हें ध्यान से जांचें। वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आपत्ति दर्ज करें। निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें और प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि कर लें।

आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित सवाल और उत्तर से जुड़ी जानकारी ध्यान से भरें। प्रक्रिया पूरी करने से पहले सभी विवरणों की जांच कर लें।