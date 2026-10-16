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रेलवे सेक्शन कंट्रोलर परीक्षा की उत्तर-कुंजी जारी: 25 अक्तूबर तक मौका, एक सवाल के लिए देने होंगे इतने रुपये

Fri, 16 Oct 2026 10:13 AM IST
शिवम तिवारी जॉब्स डेस्क अमर उजाला
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Fri, 16 Oct 2026 10:13 AM IST
सार

RRB Section Controller Answer Key 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 2026 की उत्तर-कुंजी और अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए लिंक जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 16 अक्तूबर से 25 अक्तूबर 2026 तक प्रश्नों, विकल्पों और उत्तर-कुंजियों पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 50 रुपये है। जानें आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख, भुगतान के तरीके और शुल्क वापसी से जुड़ी जरूरी जानकारी।
 

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RRB Section Controller Answer Key 2026 Objection Window Open Check Last Date and Fee Details
RRB Section Controller Answer Key 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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रेलवे भर्ती बोर्ड ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती परीक्षा 2026 में शामिल अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना जारी की है। सीईएन संख्या 03/2026 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न, अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं और उत्तर-कुंजियां देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद यदि किसी प्रश्न, विकल्प या उत्तर-कुंजी में गलती नजर आती है, तो निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज की जा सकती है।
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परीक्षा कब हुई और अंतिम तारीख क्या है?

रेलवे सेक्शन कंट्रोलर पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 12 और 13 अक्टूबर 2026 को आयोजित की गई थी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, अभ्यर्थी 16 अक्टूबर 2026 को शाम चार बजे के बाद प्रश्नों, प्रतिक्रियाओं और उत्तर-कुंजियों को देख सकेंगे तथा आपत्तियां दर्ज कर सकेंगे। आपत्ति दर्ज करने और ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम समय-सीमा 25 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजकर 55 मिनट तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम समय का इंतजार किए बिना अपनी आपत्तियां दर्ज कर दें।
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एक प्रश्न पर आपत्ति के लिए कितना शुल्क लगेगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड ने प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त लागू बैंक सेवा शुल्क भी देना होगा। उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करते समय संबंधित प्रश्न, विकल्प या उत्तर-कुंजी के बारे में अपनी आपत्ति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी। यदि रेलवे भर्ती बोर्ड जांच के बाद किसी आपत्ति को सही पाता है, तो उस वैध आपत्ति के लिए जमा किया गया शुल्क वापस कर दिया जाएगा। हालांकि, लागू बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद ही धनवापसी होगी। राशि उसी खाते में भेजी जाएगी, जिससे ऑनलाइन भुगतान किया गया था।
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शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं?

अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यमों से कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की सूचना के अनुसार, भुगतान के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। आपत्ति दर्ज करने की विस्तृत प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए लिंक में देखे जा सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रक्रिया पूरी करने से पहले सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें और अपनी आपत्ति से संबंधित विवरण की जांच कर लें, ताकि आवेदन में किसी तरह की गलती न हो।

आपत्ति दर्ज करते समय किन बातों का ध्यान रखें?

अभ्यर्थियों को 25 अक्टूबर 2026 को रात 11 बजकर 55 मिनट से पहले अपनी सभी आपत्तियां दर्ज करनी होंगी। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रश्नों, विकल्पों और उत्तर-कुंजियों से संबंधित किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि दर्ज की गई आपत्तियों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस मामले में आगे कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और भुगतान की प्रक्रिया समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए।
 
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