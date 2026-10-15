रेलवे में सरकारी नौकरी: 12वीं पास के लिए 1688 पद, आरआरबी एनटीपीसी यूजी के लिए आज से करें आवेदन

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या उसके बराबर की परीक्षा पास होना जरूरी बताया गया है। हालांकि, पद के अनुसार अंक, टाइपिंग और दूसरी शर्तें अलग हो सकती हैं। आवेदन से पहले विस्तृत अधिसूचना में संबंधित पद की शर्तें जरूर पढ़ें।



अभ्यर्थियों को आयु 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की गणना 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाएगी। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।