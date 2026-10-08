आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2026: 3548 पदों पर आज से आवेदन शुरू, टाइपिंग टेस्ट को लेकर हुआ क्या बदलाव? यहां जानें

आवेदन शुल्क कितना है?

आवेदन के लिए सामान्य शुल्क 500 रुपये रखा गया है। जो उम्मीदवार CBT-1 परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें इसमें से 400 रुपये वापस किए जाएंगे। वहीं एससी, एसटी, महिला, ईबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये है। CBT-1 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यह पूरी 250 रुपये की राशि वापस कर दी जाएगी।



इस तरह आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट भर्ती 2026 में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे अहम बदलाव टाइपिंग टेस्ट को लेकर है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पदों के लिए CBTST अब चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन नौकरी मिलने के बाद टाइपिंग दक्षता का आकलन किया जाएगा।