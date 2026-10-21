आरआरबी: आईसोलेटेड कैटेगरी में 195 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी, नवंबर में शुरू होंगे आवेदन; जानें अंतिम तारीख

आवेदन कब से शुरू होंगे और अंतिम तारीख क्या है?

आवेदन शुरू होने की तारीख: 5 नवंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 4 दिसंबर 2026, रात 11:59 बजे तक

आवेदन का माध्यम: केवल ऑनलाइन

भर्ती विज्ञापन संख्या: सीईएन 09/2026

किन वेतन स्तरों पर होगी भर्ती?

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आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता क्या है?

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आवेदन से पहले आधार कार्ड में क्या जांचें?

आधार कार्ड में दर्ज पूरा नाम दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए।

आधार कार्ड में जन्मतिथि भी दसवीं के प्रमाणपत्र के अनुसार होनी चाहिए।

आधार में नवीनतम तस्वीर होनी चाहिए।

उंगलियों के निशान और आंखों की पुतली से जुड़ी जैविक पहचान संबंधी जानकारी अद्यतन होनी चाहिए।

भर्ती का विस्तृत विज्ञापन कहां मिलेगा?

रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आवेदन की तारीखें फिलहाल संभावित हैं।इस भर्ती में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन स्तर-2 और वेतन स्तर-7 के पद शामिल हैं। पदवार वेतन, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी विस्तृत विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।फिलहाल जारी सूचना में आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता और चिकित्सा मानकों का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इन सभी शर्तों को विस्तृत केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 09/2026 के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। आयु की गणना के लिए 1 जनवरी 2027 की तारीख का उल्लेख किया गया है। उम्मीदवारों को अपने पसंदीदा पद की पात्रता संबंधी शर्तों की पुष्टि विस्तृत विज्ञापन से करनी चाहिए।रेलवे भर्ती बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया में परेशानी और दस्तावेजों की जाँच के कारण होने वाली देरी से बचने के लिए आधार से जुड़ी जानकारी सही रखने की सलाह दी है। उम्मीदवारों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:रेलवे भर्ती बोर्ड ने आवेदन भरते समय आधार के माध्यम से मूल जानकारी का सत्यापन करने की सलाह दी है। ऐसा न करने पर भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में दस्तावेजों की विस्तृत जांच के कारण देरी हो सकती है।रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह केवल सांकेतिक सूचना है। भर्ती की पात्रता, नियम, शर्तें और चयन प्रक्रिया विस्तृत विज्ञापन के अनुसार ही तय होंगी।उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन और संबंधित क्षेत्रीय रेलवे भर्ती बोर्ड की जानकारी देख सकते हैं।