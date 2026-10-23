आरबीआई भर्ती कैलेंडर 2027: रिजर्व बैंक की ग्रेड-ए और बी समेत कई भर्तियों का शेड्यूल जारी, कब आएगा नोटिफिकेशन?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पैनल वर्ष 2027 के भर्ती कैलेंडर में ग्रेड-बी, ग्रेड-ए और विभिन्न स्पेशलिस्ट ऑफिसर पदों के लिए प्रस्तावित समय-सारणी दी गई है। उपलब्ध शेड्यूल के अनुसार, आरबीआई ग्रेड-बी (DR) जनरल, डीईपीआर और डीएसआईएम पदों के लिए नोटिफिकेशन फरवरी 2027 में जारी होने की उम्मीद है। फेज-I परीक्षा अप्रैल 2027 और फेज-II परीक्षा मई या जून 2027 में प्रस्तावित है।

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RBI Grade B Exam Calendar 2027: नोटिफिकेशन और परीक्षा की तारीखें

इस कैलेंड से सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को अपनी पढ़ाई की योजना बनाने में मदद मिल सकती है। ध्यान रहे कि कैलेंडर में दी गई तारीखें अस्थायी हैं। अंतिम तारीखें, रिक्तियों की संख्या, पात्रता और आवेदन से जुड़े नियम संबंधित भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट किए जाएंगे।

आरबीआई ग्रेड-बी भर्ती के तहत जनरल, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) और सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (DSIM) कैडर में अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होते हैं।

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भर्ती का चरण संभावित समय नोटिफिकेशन जारी फरवरी 2027 फेज-I परीक्षा अप्रैल 2027 फेज-II परीक्षा मई/जून 2027

RBI Exam Calendar 2027: ग्रेड-ए और अन्य पदों का शेड्यूल

दिए गए कैलेंडर के अनुसार, ग्रेड-ए और अन्य अधिकारी पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है।

पद का नाम नोटिफिकेशन परीक्षा Officers in Grade A (DR) – General जुलाई 2027 सितंबर 2027 Manager (Technical – Civil) फरवरी 2027 मार्च/अप्रैल 2027 Manager (Technical – Electrical) फरवरी 2027 मार्च/अप्रैल 2027 Legal Officer in Grade B फरवरी 2027 मार्च/अप्रैल 2027 Assistant Manager (Protocol & Security) फरवरी 2027 मार्च/अप्रैल 2027 Assistant Manager (Rajbhasha) फरवरी 2027 मार्च/अप्रैल 2027

RBI Grade B 2027: चयन प्रक्रिया क्या होगी?

ग्रेड-बी भर्ती में सामान्यतः चयन के तीन प्रमुख चरण होते हैं:

फेज-I: प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी भाषा, मात्रात्मक योग्यता और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न होते हैं। फेज-II: मुख्य परीक्षा, जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दे (ESI), वित्त एवं प्रबंधन (FM) और अंग्रेजी लेखन कौशल जैसे विषय शामिल होते हैं। इंटरव्यू: मुख्य परीक्षा के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है।

अलग-अलग पदों के लिए परीक्षा का पैटर्न और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए उम्मीदवार अपने इच्छित पद का आधिकारिक विज्ञापन अवश्य पढ़ें।

RBI Grade B Recruitment 2027: अभी से तैयारी कैसे करें?

नोटिफिकेशन जारी होने से पहले उम्मीदवार अपनी तैयारी को व्यवस्थित कर सकते हैं।