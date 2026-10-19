किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं?

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आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

आवेदन से पहले किन बातों का ध्यान रखें?

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 60 पद भरे जाएंगे। इनमें सबसे अधिक 54 पद मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी बहुकार्य कर्मचारी के हैं, जिनका कार्य स्वच्छता से संबंधित है। इसके अलावा फार्मासिस्ट ग्रेड-द्वितीय का एक पद, चिकित्सा अधिकारी का एक पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद और पुस्तकालय परिचारक ग्रेड-प्रथम का एक पद शामिल है। पशु परिचारक और नाई के लिए भी एक-एक पद निर्धारित है। कुल रिक्तियों में से 57 पद पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में हैं, जबकि तीन पद पंजाब के संगरूर स्थित पीजीआई के उपकेंद्र में हैं। उम्मीदवार आवेदन से पहले पद का चयन सावधानी से करें।पीजीआईएमईआर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भुगतान करने से पहले आवेदन में भरी गई जानकारी की अच्छी तरह जांच कर लें। शुल्क जमा करने के बाद उसकी रसीद या पुष्टि पृष्ठ सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा। अन्य वर्गों के लिए शुल्क में छूट या अतिरिक्त नियम लागू हैं या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से करें।आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पीजीआईएमईआर की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां भर्ती से संबंधित अधिसूचना और ऑनलाइन आवेदन का लिंक तलाशें। इसके बाद मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियां भरें। निर्धारित प्रारूप में जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर दें। आवेदन पूरा होने पर पुष्टि पृष्ठ डाउनलोड करके उसका प्रिंट या डिजिटल प्रति सुरक्षित रखें। आवेदन की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर होने के कारण उम्मीदवारों को आखिरी समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए। वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक निर्देशों का पालन करना जरूरी है।उम्मीदवार आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वे संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। अलग-अलग पदों के लिए योग्यता और चयन प्रक्रिया अलग हो सकती है, इसलिए सभी पदों पर एक जैसी शर्तें लागू मानना सही नहीं होगा। भर्ती में कुल 60 रिक्तियां शामिल हैं, लेकिन पदवार संख्या और कार्यस्थल की जानकारी जांचना भी जरूरी है। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना को ही अंतिम मानें। आवेदन की अंतिम तारीख आज 19 अक्टूबर 2026 है। इसलिए इच्छुक उम्मीदवार पात्रता की पुष्टि करके समय रहते अपना ऑनलाइन फॉर्म जमा कर दें।