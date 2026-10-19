पीजीआई चंडीगढ़ में नौकरी का मौका: फार्मासिस्ट- मेडिकल ऑफिसर के पदों पर आवेदन की आज अंतिम तिथि, ऐसे भरें फार्म
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Mon, 19 Oct 2026 08:05 AM IST
सार
पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ भर्ती 2026 के तहत 60 पदों पर आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। मल्टी टास्किंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, चिकित्सा अधिकारी, कंप्यूटर प्रोग्रामर समेत विभिन्न पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 अक्तूबर को समाप्त हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 1500 रुपये और एससी-एसटी वर्ग के लिए 800 रुपये निर्धारित किया गया है।
विज्ञापन
विस्तार
चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान यानी पीजीआईएमईआर में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। संस्थान ने विभिन्न पदों पर कुल 60 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 3 सितंबर 2026 को शुरू हुई थी और इसकी अंतिम तारीख आज, 19 अक्तूबर 2026 है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें निर्धारित समय के भीतर फॉर्म भरना होगा। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित पद की पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना से जांच लेनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन
किन पदों पर कितनी रिक्तियां हैं?इस भर्ती अभियान के तहत कुल 60 पद भरे जाएंगे। इनमें सबसे अधिक 54 पद मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी बहुकार्य कर्मचारी के हैं, जिनका कार्य स्वच्छता से संबंधित है। इसके अलावा फार्मासिस्ट ग्रेड-द्वितीय का एक पद, चिकित्सा अधिकारी का एक पद, कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद और पुस्तकालय परिचारक ग्रेड-प्रथम का एक पद शामिल है। पशु परिचारक और नाई के लिए भी एक-एक पद निर्धारित है। कुल रिक्तियों में से 57 पद पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में हैं, जबकि तीन पद पंजाब के संगरूर स्थित पीजीआई के उपकेंद्र में हैं। उम्मीदवार आवेदन से पहले पद का चयन सावधानी से करें।
विज्ञापन
आवेदन शुल्क कितना देना होगा?पीजीआईएमईआर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य और अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन करते समय शुल्क का भुगतान निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भुगतान करने से पहले आवेदन में भरी गई जानकारी की अच्छी तरह जांच कर लें। शुल्क जमा करने के बाद उसकी रसीद या पुष्टि पृष्ठ सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा। अन्य वर्गों के लिए शुल्क में छूट या अतिरिक्त नियम लागू हैं या नहीं, इसकी पुष्टि आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से करें।
विज्ञापन