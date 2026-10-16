ऑयल इंडिया लिमिटेड: सरकारी तेल कंपनी में 1.50 लाख तक सैलरी वाली नौकरी, कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या चाहिए?

हर पद के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है। आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शर्तें जरूर देखें:

पद जरूरी शैक्षणिक योग्यता अनुभव सुप्रीटेंडिंग रीसर्च साइंटिस्ट संबंधित विषय में पीएचडी और निर्धारित मास्टर डिग्री कम से कम 4 साल सीनियर ऑफिसर (मैकेनिकल) मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 4 साल की बैचलर डिग्री, 65% अंक अनिवार्य अनुभव नहीं सीनियर ऑफिसर (पेट्रोलियम) पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में कम से कम 2 साल की मास्टर डिग्री, 60% अंक; ग्रेजुएशन स्तर पर इंजीनियरिंग अनिवार्य अनुभव नहीं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर/सीनियर इंटरनल ऑडिटर आईसीएआई या आईसीएमएआई का एसोसिएट सदस्य होना जरूरी अनिवार्य अनुभव नहीं हिंदी अधिकारी हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कम से कम 3 साल कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी ग्रेजुएशन के साथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा कम से कम 2 साल

Superintending Research Scientist के लिए रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में संबंधित शैक्षणिक योग्यता के साथ पीएचडी की शर्त दी गई है। मास्टर डिग्री कम से कम दो साल की अवधि की और संबंधित विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए।



मैकेनिकल इंजीनियरिंग पद के लिए विज्ञापन में कुछ विशेष इंजीनियरिंग शाखाओं को योग्यता से बाहर रखा गया है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले विस्तृत विज्ञापन में दी गई शर्तें जांचनी चाहिए।