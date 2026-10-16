ऑयल इंडिया लिमिटेड: सरकारी तेल कंपनी में 1.50 लाख तक सैलरी वाली नौकरी, कौन कर सकता है आवेदन? जानें पात्रता
ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ग्रेड ए, बी और सी के 32 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 14 नवंबर 2026 तक किए जा सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पद के अनुसार इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के जरिए होगा। भर्ती का पूरा विवरण पढ़ें...
विस्तार
ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने विभिन्न एग्जीक्यूटिव पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विज्ञापन संख्या HRAQ/REC-EX-B/2026-03 के तहत कुल 32 पद भरे जाएंगे। इनमें ग्रेड सी के 5, ग्रेड बी के 24 और ग्रेड ए के 3 पद शामिल हैं। योग्य भारतीय नागरिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर 2026 है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की संभावित तारीख 28 दिसंबर 2026 रखी गई है।
आवेदन की जरूरी तारीखें क्या हैं?
|विवरण
|तारीख
|विज्ञापन जारी होने की तारीख
|15 अक्तूबर 2026
|ऑनलाइन आवेदन शुरू
|15 अक्तूबर 2026, शाम 4 बजे
|आवेदन की अंतिम तारीख
|14 नवंबर 2026, सुबह 11 बजे
|आयु, योग्यता और अनुभव की कटऑफ तारीख
|14 नवंबर 2026
|सीबीटी की संभावित तारीख
|28 दिसंबर 2026
किन पदों पर कितनी वैकेंसी हैं?
|पद का नाम
|ग्रेड
|पदों की संख्या
|सुप्रीटेंडिंग रीसर्च साइंटिस्ट [Superintending Research Scientist]
|C
|5
|सीनियर ऑफिसर [Senior Officer (Mechanical)]
|B
|14
|सीनियर ऑफिसर [Senior Officer (Petroleum)]
|B
|4
|सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर [Senior Accounts Officer/Senior Internal Auditor]
|B
|6
|हिंदी अधिकारी [Hindi Officer (Official Language)]
|A
|2
|कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी [Confidential Secretary]
|A
|1
|कुल पद
|32
शैक्षणिक योग्यता और अनुभव क्या चाहिए?
हर पद के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है। आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शर्तें जरूर देखें:
|पद
|जरूरी शैक्षणिक योग्यता
|अनुभव
|सुप्रीटेंडिंग रीसर्च साइंटिस्ट
|संबंधित विषय में पीएचडी और निर्धारित मास्टर डिग्री
|कम से कम 4 साल
|सीनियर ऑफिसर (मैकेनिकल)
|मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम से कम 4 साल की बैचलर डिग्री, 65% अंक
|अनिवार्य अनुभव नहीं
|सीनियर ऑफिसर (पेट्रोलियम)
|पेट्रोलियम इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में कम से कम 2 साल की मास्टर डिग्री, 60% अंक; ग्रेजुएशन स्तर पर इंजीनियरिंग
|अनिवार्य अनुभव नहीं
|सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर/सीनियर इंटरनल ऑडिटर
|आईसीएआई या आईसीएमएआई का एसोसिएट सदस्य होना जरूरी
|अनिवार्य अनुभव नहीं
|हिंदी अधिकारी
|हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री
|कम से कम 3 साल
|कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी
|ग्रेजुएशन के साथ सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या संबंधित क्षेत्र में डिप्लोमा
|कम से कम 2 साल
Superintending Research Scientist के लिए रसायन विज्ञान, भूविज्ञान, केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में संबंधित शैक्षणिक योग्यता के साथ पीएचडी की शर्त दी गई है। मास्टर डिग्री कम से कम दो साल की अवधि की और संबंधित विषय में कम से कम 60% अंकों के साथ होनी चाहिए।
मैकेनिकल इंजीनियरिंग पद के लिए विज्ञापन में कुछ विशेष इंजीनियरिंग शाखाओं को योग्यता से बाहर रखा गया है। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन से पहले विस्तृत विज्ञापन में दी गई शर्तें जांचनी चाहिए।
आयु सीमा कितनी है?
आयु सीमा पद के अनुसार अलग-अलग है। 14 नवंबर 2026 को अधिकतम आयु की गणना की जाएगी।
|पद
|UR/EWS
|OBC (NCL)
|SC/ST
|सुप्रीटेंडिंग रीसर्च साइंटिस्ट
|37 वर्ष
|40 वर्ष
|एससी के लिए 42 वर्ष
|सीनियर ऑफिसर (मैकेनिकल)
|27 वर्ष
|30 वर्ष
|32 वर्ष
|सीनियर ऑफिसर (पेट्रोलियम)
|29 वर्ष
|32 वर्ष
|उपलब्ध विवरण में उल्लेख नहीं
|सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर/सीनियर इंटरनल ऑडिटर
|29 वर्ष
|32 वर्ष
|एससी के लिए 34 वर्ष
|हिंदी अधिकारी
|29 वर्ष
|32 वर्ष
|उपलब्ध विवरण में उल्लेख नहीं
|कॉन्फिडेंशियल सेक्रेटरी
|37 वर्ष
|40 वर्ष
|42 वर्ष
कितनी मिलेगी सैलरी?
ग्रेड के अनुसार वेतनमान और अनुमानित मासिक ग्रॉस वेतन इस प्रकार है:
|ग्रेड
|वेतनमान
|अनुमानित मासिक ग्रॉस वेतन
|ग्रेड C
|₹80,000–3%–₹2,20,000
|लगभग ₹1,50,000
|ग्रेड B
|₹60,000–3%–₹1,80,000
|लगभग ₹1,20,000
|ग्रेड A
|₹50,000–3%–₹1,60,000
|लगभग ₹90,000
चयनित उम्मीदवारों की प्रोबेशन अवधि एक साल होगी। वेतन के अलावा महंगाई भत्ता, एचआरए या कंपनी की ओर से आवास, मेडिकल सुविधा, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, बीमा और अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं।
ग्रेड B के चयनित उम्मीदवारों को, सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर/सीनियर इंटरनल ऑडिटर पद को छोड़कर, जॉइनिंग के बाद कम से कम तीन साल सेवा देने के लिए बॉन्ड भरना होगा।
चयन प्रक्रिया कैसी होगी?
चयन प्रक्रिया पद के ग्रेड के अनुसार दो तरह से होगी:
- ग्रेड बी और ग्रेड सी के पदों के लिए: इन पदों पर चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा और इंटरव्यू होगा।
- ग्रेड ए के पदों के लिए: हिंदी अधिकारी और गोपनीय सचिव के पदों पर सीबीटी के बाद स्किल या प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा।
आवेदन शुल्क कितना है?
|श्रेणी
|शुल्क
|General/OBC-NCL
|₹500 + लागू टैक्स
|SC/ST/PwBD/EWS/पूर्व सैनिक
|कोई शुल्क नहीं
शुल्क का भुगतान ऑनलाइन एसबीआई ई-पे लाइट पेमेंट गेटवे के जरिए करना होगा। जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
उम्मीदवार इन चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:
- ऑयल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर जाएं।
- भर्ती से संबंधित लिंक खोलकर रजिस्ट्रेशन करें।
- मोबाइल नंबर और ईमेल पर आए ओटीपी के जरिए विवरण सत्यापित करें।
- प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव का विवरण भरें।
- निर्धारित आकार और फॉर्मेट में फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म की सभी जानकारियां जांचकर सबमिट करें।
- लागू होने पर ऑनलाइन शुल्क जमा करें।
- आवेदन की पीडीएफ डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।