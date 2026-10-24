जॉब अलर्ट: ओडिशा पुलिस विभाग में सात हजार+ पदों पर भर्ती, क्या हैं आवेदन की शर्तें? देखें रिक्तियों का विवरण

आवेदन की आखिरी तारीख क्या है?

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किस पद के लिए कितनी योग्यता चाहिए?

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विवरण (Particulars) जानकारी (Details) आयोजक प्राधिकरण (Conducting Authority) ओडिशा यूनिफॉर्मड सर्विसेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (OUSSSC) परीक्षा का नाम (Examination Name) कंबाइंड यूनिफॉर्मड सर्विसेज (बिलो ग्रेजुएट लेवल) परीक्षा 2026 विज्ञापन संख्या (Advertisement Number) 01-CRE-2026/OUSSSC कुल रिक्तियां (Total Vacancies) 7,268 पद (Posts) कांस्टेबल, फायरफाइटर, ड्राइवर और ट्रैफिक कांस्टेबल आवेदन शुरू होने की तिथि (Application Start Date) 23 अक्टूबर, 2026 आवेदन की अंतिम तिथि (Last Date to Apply) 12 नवंबर, 2026 शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि (Fee Payment Deadline) 13 नवंबर, 2026 आवेदन का तरीका (Application Mode) ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) ousssc.odisha.gov.in

पद का नाम (Post Name) पदों की संख्या (Vacancies) कांस्टेबल (सिविल) 4,219 कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) 300 कांस्टेबल ओआईएसएफ (OISF) 2,212 फायरफाइटर (Firefighter) 317 फायरफाइटिंग ड्राइवर (Firefighting Driver) 62 ड्राइवर पीएमटी (Driver PMT) 154 ट्रैफिक कांस्टेबल (Traffic Constable) 4 कुल (Total) 7,268

उम्र सीमा कितनी रखी गई है?

चयन कैसे होगा और वेतन कितना मिलेगा?

ओडिशा पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को तारीखों का ध्यान रखना होगा। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 12 नवंबर 2026 है, जबकि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 13 नवंबर 2026 रात 10 बजे तक है। सामान्य और एसईबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 500 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है। नोटिस के मुताबिक, लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को 500 रुपये का शुल्क वापस किया जाएगा। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, उन्हें शुल्क वापस नहीं मिलेगा। परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।इस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता पद के हिसाब से अलग-अलग रखी गई है। कांस्टेबल (सिविल) और अग्निशमन कर्मी के पद के लिए 12वीं पास होना जरूरी है। कांस्टेबल ओआईएसएफ के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) के लिए विज्ञान विषयों के साथ 12वीं या तय योग्यता वाला तीन साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया है। अग्निशमन चालक के लिए 12वीं पास होने के साथ कम से कम एक साल पुराना वैध भारी वाहन चलाने का लाइसेंस जरूरी है। चालक पीएमटी पद के लिए 10वीं पास और कम से कम छह महीने पुराना वैध हल्के या भारी वाहन का लाइसेंस चाहिए।उम्मीदवारों की उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। कांस्टेबल (सिविल) के लिए उम्र 18 से 26 साल, कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) और कांस्टेबल ओआईएसएफ के लिए 18 से 23 साल रखी गई है। अग्निशमन कर्मी और अग्निशमन चालक के लिए उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। चालक पीएमटी के लिए 18 से 23 साल और यातायात कांस्टेबल के लिए 21 से 32 साल की उम्र तय की गई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी चुनी हुई पोस्ट की योग्यता और उम्र सीमा आधिकारिक नोटिस में जरूर जांच लें।ओडिशा पुलिस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा, जरूरी पदों के लिए ड्राइविंग टेस्ट, मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में ओड़िया, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, गणित, तर्कशक्ति और बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कुछ पदों के लिए अलग प्रश्नपत्र भी होगा। कांस्टेबल (कम्युनिकेशन) की विशेष परीक्षा में भौतिक विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान शामिल हैं, जबकि चालक पदों के लिए वाहन संबंधी जानकारी और सड़क सुरक्षा से सवाल पूछे जा सकते हैं। पद के अनुसार वेतनमान का स्तर 4 या 5 है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट ousssc.odisha.gov.in पर जाएं।