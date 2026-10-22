एनआईसीएल: 500 पदों वाली सहायक भर्ती की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, जानें डाउनलोड करने का तरीका

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) ने असिस्टेंट भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एनआईसीएल असिस्टेंट भर्ती की दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा 30 अक्तूबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 500 पदों को भरा जाना है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवार ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

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NICL Assistant Admit Card 2026: मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) पद का नाम असिस्टेंट (क्लास III कैडर) कुल रिक्तियां 500 एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 22 अक्तूबर 2026 मुख्य परीक्षा की तारीख 30 अक्तूबर 2026 परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन चयन प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, क्षेत्रीय भाषा परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in

NICL Assistant Mains Admit Card 2026: कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ वैध फोटो पहचान पत्र भी ले जाना होगा। कंपनी डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजेगी, इसलिए सभी पात्र उम्मीदवारों को इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा।

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले एनआईसीएल की आधिकारिक वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर जाएं। होमपेज पर भर्ती या करियर से संबंधित अनुभाग खोलें। एनआईसीएल असिस्टेंट मुख्य परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड का लिंक खोजें। लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना पंजीकरण नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करें। मांगी गई जानकारी के अनुसार जन्मतिथि या पासवर्ड भरें। सबमिट या लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करें। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले एडमिट कार्ड में अपनी जानकारी और परीक्षा संबंधी विवरण जांचें। प्रवेश पत्र की पीडीएफ डाउनलोड करें और स्पष्ट प्रिंट निकालकर सुरक्षित रखें।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन के लिए प्रवेश पत्र की कम से कम दो प्रतियां तैयार रखें।

एडमिट कार्ड में कौन-कौन सी जानकारी चेक करें?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दर्ज सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ये विवरण शामिल हैं:

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उम्मीदवार का पूरा नाम और रोल नंबर

आवेदन संख्या या पंजीकरण संख्या

परीक्षा की तारीख और पाली का समय

रिपोर्टिंग का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर

जन्मतिथि और श्रेणी

पिता या पति का नाम

परीक्षा दिवस से जुड़े निर्देश

यदि किसी जानकारी में गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवार को परीक्षा से पहले आधिकारिक भर्ती प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए।

NICL Assistant Selection Process 2026: क्या हैं चयन के चरण?

एनआईसीएल असिस्टेंट भर्ती में चयन के लिए कई चरण निर्धारित किए गए हैं:



पहला चरण: प्रारंभिक परीक्षा

यह शुरुआती छंटनी परीक्षा है, जिसमें अंग्रेजी, रीजनिंग और मात्रात्मक योग्यता से जुड़े प्रश्न शामिल थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा 27 अगस्त 2026 को आयोजित की गई थी।



दूसरा चरण: मुख्य परीक्षा

मुख्य परीक्षा 30 अक्तूबर 2026 को होगी। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित परीक्षा है, जिसके कुल अंक 200 बताए गए हैं।



तीसरा चरण: क्षेत्रीय भाषा परीक्षा

मुख्य परीक्षा के बाद उम्मीदवारों की संबंधित क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने, लिखने और बोलने की क्षमता का आकलन किया जाएगा। यह अर्हकारी चरण है।



चौथा चरण: दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण

चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में दस्तावेजों का सत्यापन और भर्ती से पहले चिकित्सा परीक्षण शामिल हैं।



परीक्षा के दिन इन बातों का रखें ध्यान