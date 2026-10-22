एमपीपीएससी: मध्य प्रदेश जेल विभाग में लॉ ऑफिसर की भर्ती, पांच नवंबर तक करें आवेदन, 1.77 लाख तक वेतन

कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का अवसर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने राज्य शासन के जेल विभाग में लॉ ऑफिसर के 4 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर किए जा सकते हैं।

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भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती आयोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) विभाग जेल विभाग, मध्य प्रदेश शासन पद का नाम लॉ ऑफिसर कुल रिक्तियां 4 पद की श्रेणी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी वेतनमान लेवल-12, ₹56,100–₹1,77,500 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार

इस भर्ती की खास बात यह है कि पद स्थायी हैं और चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतनमान के अनुसार लेवल-12 में वेतन दिया जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

कौन कर सकता है आवेदन?

लॉ ऑफिसर के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और आयु सीमा की शर्तें पूरी करनी होंगी।

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शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए।

उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अनुभव: आवेदक के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

आवेदक के पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। आयु सीमा: उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी।

मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए रोजगार पंजीयन

मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को आवेदन करते समय जीवित रोजगार पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। हालांकि, उन्हें साक्षात्कार के लिए दस्तावेज जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक रोजगार कार्यालय का वैध पंजीयन प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना होगा। जो उम्मीदवार पहले से शासकीय या अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें इस शर्त से छूट दी गई है।

MPPSC Law Officer Selection Process: कैसे होगा चयन?

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार शामिल हैं।



1. लिखित परीक्षा

लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगी। इसमें उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा में नकारात्मक अंकन भी लागू होगा। इसलिए उम्मीदवारों को प्रश्नों के उत्तर देते समय सावधानी बरतनी होगी।

अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 41 निर्धारित हैं।

आरक्षित श्रेणी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 31 निर्धारित हैं।

लिखित परीक्षा में सफल और निर्धारित मानदंडों के अनुसार शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा।

उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रारूप, नकारात्मक अंकन और चयन संबंधी विस्तृत शर्तों के लिए आधिकारिक भर्ती विज्ञापन देखना चाहिए।

जेल विभाग में लॉ ऑफिसर की क्या होंगी जिम्मेदारियां?

लॉ ऑफिसर का काम जेल विभाग से जुड़े कानूनी मामलों में सहायता प्रदान करना होगा। इसमें प्रमुख रूप से ये जिम्मेदारियां शामिल हैं:

जेल में बंदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना।

न्यायालयों में दायर याचिकाओं के जवाब तैयार करना।

न्यायालय के आदेशों और निर्णयों पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करना।

विभाग से जुड़े अन्य न्यायिक और कानूनी कार्यों को पूरा करना।

यह पद उन उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त अवसर हो सकता है, जिनके पास कानून की डिग्री के साथ वकालत का आवश्यक अनुभव भी है।

विलंब शुल्क के साथ कब तक कर सकते हैं आवेदन?

उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दी गई जानकारी के अनुसार, सामान्य आवेदन अवधि के बाद विलंब शुल्क देकर भी फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा।



आवेदन की अवधि विलंब शुल्क 5 नवंबर 2026 तक सामान्य आवेदन अवधि 6 से 12 नवंबर 2026 ₹3,000 13 से 18 नवंबर 2026 ₹25,000



आवेदन फॉर्म में हुई गलतियों को सुधारने की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार आवेदन शुल्क, भुगतान के तरीके और अन्य शर्तों की पुष्टि आधिकारिक विज्ञापन से जरूर करें।

MPPSC Law Officer Recruitment 2026: कैसे करें आवेदन?