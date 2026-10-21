सरकारी नौकरी: मध्य प्रदेश में 20000 शिक्षकों की भर्ती का एलान, उत्तराखंड पुलिस में भरेंगे 1600 पद, जानें विवरण

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 नए पदों पर भर्ती की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अब तक 85,000 सरकारी भर्तियां पूरी कर चुकी है। आने वाले समय में स्कूल शिक्षा विभाग में 20,000 और पदों को भरने की तैयारी है।

कुल पद: 20,000

विभाग: स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

आवेदन की तारीख: अभी घोषित नहीं

पदों का विवरण: अभी उपलब्ध नहीं

उम्मीदवारों को भर्ती की विस्तृत जानकारी जारी होने तक इंतजार करना होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस पद पर कितनी नियुक्तियां की जाएंगी और चयन किस प्रक्रिया से होगा।

विज्ञापन

मध्य प्रदेश में शिक्षा का बजट कितना बढ़ा?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम के दौरान राज्य में शिक्षा के बजट में हुई बढ़ोतरी की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 से पहले स्कूल शिक्षा विभाग का बजट करीब 400 करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर 38,000 करोड़ रुपये हो गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

950 से अधिक लोगों को मिली अनुकंपा नियुक्ति

सरकार का जोर स्कूलों में सुविधाओं का विस्तार करने और पढ़ाई के माहौल को बेहतर बनाने पर है। इसी दिशा में नए विद्यालय खोलने और स्कूल भवनों के निर्माण की घोषणाएं भी की गई हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश भी सौंपे। इस दौरान कुल 954 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें सहायक ग्रेड-3 के 661 कर्मचारी, 31 प्राथमिक शिक्षक और चतुर्थ श्रेणी के 262 कर्मचारी शामिल हैं।



स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया कि पहले अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया में कई बार वर्षों लग जाते थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों और विभागीय प्रयासों के बाद इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि पदोन्नति के कारण खाली हुए पदों पर नियुक्तियां करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को समय पर नौकरी मिलने से आर्थिक कठिनाइयों से निपटने में मदद मिलती है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, लगन और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपेक्षा की।

मध्य प्रदेश में 200 नए सांदीपनि विद्यालय कब खुलेंगे?

मुख्यमंत्री ने राज्य में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए नए सांदीपनि विद्यालय खोलने और जनजातीय क्षेत्रों में नए स्कूल भवन बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में 369 सांदीपनि विद्यालय चल रहे हैं। अब 200 और सांदीपनि विद्यालय खोलने की पहल की जा रही है।



इसके साथ ही जनजातीय क्षेत्रों में 200 नए स्कूल भवनों के निर्माण की मंजूरी देने की घोषणा की गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य विद्यालयों की संख्या बढ़ाना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

उत्तराखंड पुलिस में 1,600 पदों पर भर्ती कब शुरू होगी?

मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड से भी सरकारी नौकरी को लेकर अहम घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून की पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों में करीब 1,600 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने की बात कही।



इस दौरान उन्होंने पुलिस और अर्धसैनिक बलों के उन जवानों को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए आठ घोषणाएं भी कीं।



उत्तराखंड पुलिस भर्ती से जुड़ी अहम जानकारी

कुल रिक्त पद: करीब 1,600

भर्ती का क्षेत्र: उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयां

भर्ती प्रक्रिया: जल्द शुरू करने की घोषणा

आवेदन की तारीख: अभी घोषित नहीं

उम्मीदवारों को भर्ती की तारीख, पदों के नाम और चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

उत्तराखंड में पुलिसकर्मियों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं। इनमें प्रदेश के सभी पुलिस आधुनिक विद्यालयों को बेहतर बनाना शामिल है। इसके साथ ही देहरादून में पुलिसकर्मियों के लिए विश्राम गृह और बहुमंजिला बैरक बनाने की घोषणा की गई है।



देहरादून स्थित पुलिस अस्पताल को भी बेहतर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इन पहलों का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को बेहतर आवासीय और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। साथ ही, पुलिस व्यवस्था से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।