झारखंड शिक्षक भर्ती 2026: 7299 पदों पर आवेदन की आज आखिरी तारीख, मौका चूकने से पहले भरें फॉर्म

झारखंड में सहायक शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज, 18 अक्टूबर 2026, आवेदन करने का आखिरी मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने झारखंड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत कुल 7,299 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 29 सितंबर 2026 से चल रही है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को आज ही आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। अंतिम तिथि बीतने के बाद आवेदन स्वीकार किए जाने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करने से पहले भर्ती का नोटिस ध्यान से पढ़ लें।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती अभियान के माध्यम से झारखंड के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पैरा शिक्षक श्रेणी के अंतर्गत नियुक्तियां की जानी हैं। कुल 7,299 रिक्तियों में नियमित पदों की संख्या 6,101 और बैकलॉग पदों की संख्या 1,198 बताई गई है। ये पद कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए हैं। भर्ती से संबंधित विज्ञापन संख्या 04/2026 है। उम्मीदवार आवेदन करने से पहले यह जांच लें कि वे संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता और अन्य आवश्यक शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। पदों के वर्गवार विवरण के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।

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कौन कर सकता है आवेदन?

जेएसएससी सहायक शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन करने के लिए आयु सीमा 20 से 28 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्गों और अन्य पात्र श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है। शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना पढ़नी चाहिए। उसमें आवश्यक शैक्षणिक प्रमाणपत्र, आयु सीमा, आवेदन शुल्क और अन्य शर्तों का विवरण दिया गया है। गलत जानकारी के साथ आवेदन करने से बचें और फॉर्म में सभी विवरण प्रमाणपत्रों के अनुसार ही भरें।

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चयन किस आधार पर होगा?

इस भर्ती में उम्मीदवारों के चयन के लिए मुख्य लिखित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और अंतिम मेरिट सूची की प्रक्रिया शामिल है। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से संबंधित निर्देशों और आगे जारी होने वाली सूचनाओं पर नजर रखनी चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु और अन्य दावों से जुड़े प्रमाणपत्र मांगे जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करते समय इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें। भर्ती की पूरी चयन प्रक्रिया, परीक्षा का प्रारूप और अन्य नियमों की जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक अधिसूचना ही देखें। आवेदन करना चयन की गारंटी नहीं है; अंतिम नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर होगी।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?