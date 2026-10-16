आईओसीएल: 470 कार्यकारी पदों वाली भर्ती की परीक्षा का परिणाम जारी, सिर्फ इस तारीख तक देख सकेंगे रिजल्ट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कार्यकारी अधिकारी भर्ती की कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 470 कार्यकारी पदों के लिए सीबीटी परीक्षा का आयोजन 24 सितंबर 2026 को आयोजित की गई थी। जिन भी उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया था, वे आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर परिणाम देख सकते हैं। परिणाम देखने की सुविधा सिर्फ निर्धारित समय तक ही उपलब्ध रहेगी।

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