इंडियन ओवरसीज बैंक: 291 पदों के लिए 31 अक्तूबर को होगी परीक्षा, जारी हुआ प्रवेश पत्र; ऐसे करें डाउनलोड

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का आधिकारिक लिंक कहां मिलेगा?

अभ्यर्थी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और भर्ती पोर्टल के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए कुछ जरूरी विवरण भरने होंगे।

आधिकारिक वेबसाइट: iob.bank.in

iob.bank.in भर्ती पोर्टल: ibpsreg.ibps.in

ibpsreg.ibps.in प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख: 16 अक्तूबर 2026

16 अक्तूबर 2026 परीक्षा की तारीख: 31 अक्तूबर 2026

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को अपना पंजीकरण नंबर या अनुक्रमांक, पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।

आईओबी अधिकारी भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती का नाम इंडियन ओवरसीज बैंक अधिकारी भर्ती 2026 भर्ती संस्था इंडियन ओवरसीज बैंक पदों के प्रकार विशेषज्ञ अधिकारी और सामान्य अधिकारी कुल रिक्तियां 291 प्रवेश पत्र जारी होने की तारीख 16 अक्तूबर 2026 ऑनलाइन परीक्षा की तारीख 31 अक्तूबर 2026 परीक्षा का माध्यम ऑनलाइन भर्ती विज्ञापन संख्या HRDD/RECT/04/2026-27 आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in

प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा?

अभ्यर्थी नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

सबसे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक की आधिकारिक वेबसाइट iob.bank.in पर जाएं। वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए 'व्हाट्स न्यू' (नई सूचनाएं) अनुभाग को खोलें। यहां 'विभिन्न वेतनमानों में सामान्य और विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा के प्रवेश पत्र' से संबंधित सूचना खोजें। संबंधित लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद लॉगिन पृष्ठ खुल जाएगा। अपना पंजीकरण नंबर या अनुक्रमांक दर्ज करें। इसके बाद पासवर्ड या जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरें। सभी विवरण भरने के बाद उन्हें जमा कर दें। स्क्रीन पर प्रवेश पत्र दिखाई देने पर उसे डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

प्रवेश पत्र में कौन-कौन सी जानकारियां चेक करें?

प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी और परीक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की जांच करना जरूरी है।

प्रवेश पत्र में मुख्य रूप से ये जानकारियां होंगी:

अभ्यर्थी का नाम

अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या

अभ्यर्थी की तस्वीर और हस्ताक्षर

परीक्षा का नाम और तारीख

परीक्षा की पाली

रिपोर्टिंग का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

परीक्षा केंद्र का कोड

परीक्षा के दिन पालन किए जाने वाले निर्देश

यदि प्रवेश पत्र में किसी तरह की गलती दिखाई देती है, तो अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले बैंक के आधिकारिक भर्ती माध्यमों से इसकी सूचना देनी चाहिए। इससे समय रहते समस्या का समाधान कराने का मौका मिलेगा।

आईओबी अधिकारी भर्ती में चयन कैसे होगा?

इस भर्ती की चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा के साथ आगे के चरण भी शामिल हैं। भर्ती के नियमों के अनुसार, अभ्यर्थियों को निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ सकता है:

ऑनलाइन परीक्षा: अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा में शामिल होना होगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार: लागू भर्ती नियमों के अनुसार साक्षात्कार लिया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन: अभ्यर्थियों के जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। चिकित्सा जांच: भर्ती के नियमों के अनुसार चिकित्सा परीक्षण भी किया जा सकता है।

इन चरणों की लागू शर्तों और आवश्यकताओं के लिए अभ्यर्थियों को भर्ती के आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए।