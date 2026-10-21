भारतीय तटरक्षक बल: 365 पदों पर भर्ती के लिए आज आखिरी मौका, 10वीं-12वीं पास तुरंत करें अप्लाई; जानें प्रक्रिया

भारतीय तटरक्षक बल में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए जरूरी खबर है। तटरक्षक बल भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख आज, 21 अक्टूबर 2026 है। योग्य उम्मीदवार शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत तटरक्षक बल नामांकित कार्मिक परीक्षा के 01/2027 और 02/2027 बैच के लिए कुल 365 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 को शुरू हुई थी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय से पहले अपना आवेदन पूरा कर लें। आवेदन करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दी गई सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के माध्यम से नाविक सामान्य ड्यूटी, नाविक घरेलू शाखा, यांत्रिक और स्वच्छताकर्मी प्रथम श्रेणी के पदों को भरा जाएगा। नाविक सामान्य ड्यूटी के लिए अभ्यर्थी का बारहवीं कक्षा में भौतिक विज्ञान और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। नाविक घरेलू शाखा और स्वच्छताकर्मी प्रथम श्रेणी के लिए दसवीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। यांत्रिक पद के लिए दसवीं पास होने के साथ संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी आवश्यक है। अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तें अलग हो सकती हैं। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित पद की योग्यता जरूर जांच लें।

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कितना मिलेगा वेतन और आवेदन शुल्क?

भारतीय तटरक्षक बल में नाविक सामान्य ड्यूटी और नाविक घरेलू शाखा के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के स्तर तीन के अनुसार 21,700 रुपये मूल वेतन मिलेगा। यांत्रिक पद के लिए मूल वेतन 29,200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है, जो वेतन स्तर पांच के अंतर्गत आता है। स्वच्छताकर्मी प्रथम श्रेणी के पद पर वेतन नियमानुसार दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 550 रुपये है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क जमा करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना में दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें।

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आयु सीमा और चयन प्रक्रिया क्या है?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अधिसूचना के अनुसार, जन्मतिथि 1 नवंबर 2005 से 1 मई 2009 के बीच होनी निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को मिलने वाली आयु संबंधी छूट और अन्य शर्तों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना से प्राप्त की जा सकती है। चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। दूसरे चरण में अनुकूलन क्षमता परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद तीसरे और चौथे चरण में दस्तावेजों का सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होगा। पहले चरण की परीक्षा नवंबर 2026 में संभावित है। इसकी निश्चित तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

आवेदन कैसे करें?