आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी: एक नवंबर को मुख्य परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें अंकपत्र

बैंकिंग क्षेत्र में विशेषज्ञ अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान ने विशेषज्ञ अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया है। यह परिणाम सीआरपी एसपीएल-16 भर्ती प्रक्रिया के तहत घोषित किया गया है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं। परिणाम 15 अक्टूबर 2026 को घोषित किया गया था। प्रारंभिक परीक्षा 29 अगस्त 2026 को देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। सफल उम्मीदवारों को अब भर्ती के अगले चरण की तैयारी करनी चाहिए।

कैसे डाउनलोड करें अपना परिणाम?

अभ्यर्थी अपना परिणाम देखने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

इसके बाद मुख्य पृष्ठ पर संबंधित सामान्य भर्ती प्रक्रिया वाले अनुभाग को खोलें।

यहां सीआरपी एसपीएल-16 विशेषज्ञ अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम 2026 का लिंक तलाशें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद प्रवेश पृष्ठ खुलेगा।

अब अपना पंजीकरण नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें। जरूरी जानकारी जमा करते ही परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा।

विज्ञापन इसे डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख लें या इसकी प्रति निकाल लें।

परिणाम में दर्ज व्यक्तिगत विवरणों को ध्यान से जांचना भी जरूरी है।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

आईबीपीएस की इस भर्ती के माध्यम से विशेषज्ञ अधिकारी के कुल 1,043 पद भरे जाएंगे।

शुरुआत में पदों की संख्या 745 थी, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 1,035 और फिर 1,043 कर दिया गया।

पद छह अलग-अलग विशेषज्ञता क्षेत्रों में बांटे गए हैं।

इनमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी के 376, कृषि क्षेत्र अधिकारी के 370, विधि अधिकारी के 125, राजभाषा अधिकारी के 102, मानव संसाधन अधिकारी के 60 और विपणन अधिकारी के 10 पद शामिल हैं।

विज्ञापन विज्ञापन सूचना प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र अधिकारी के पदों की संख्या सबसे अधिक है।

अंतिम आवंटन भर्ती नियमों और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के अनुसार होगा।

किन बैंकों में मिलेगी नौकरी?

आईबीपीएस एसओ भर्ती प्रक्रिया में कुल 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भाग ले रहे हैं। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं। उम्मीदवारों को अपने चुने हुए पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों की जानकारी आधिकारिक भर्ती अधिसूचना से जांचनी चाहिए। अलग-अलग विशेषज्ञ पदों के लिए पात्रता संबंधी नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए आवेदन और चयन से जुड़ी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

मुख्य परीक्षा के बाद क्या होगा?

प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यह परीक्षा संभावित रूप से एक नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र के ज्ञान का आकलन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा चयन प्रक्रिया का पहला चरण है और इसके आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए पात्र माना जाता है। मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को भर्ती नियमों के अनुसार साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है। अंतिम चयन निर्धारित मानदंडों और संबंधित चरणों में प्रदर्शन के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा, अंकपत्र, कटऑफ और आगे की प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर रखनी चाहिए।